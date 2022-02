Von Julia Bergmann

Sechs Jahre der Auseinandersetzung haben ein Ende. In der Frage, ob ein Schmähgedicht Jan Böhmermanns gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zulässig war, erleidet der Satiriker in letzter Instanz eine Niederlage. Die Richter am Bundesverfassungsgericht weisen seine Beschwerde ab - ohne Begründung. Es ist der Höhepunkt eines Streits um die Frage, wo die Grenzen der Kunst verlaufen. Dabei fing alles zunächst vergleichsweise harmlos an. Eine Chronologie der Ereignisse.