Es ist "Krieg in Europa", sagt Scholz im Bundestag. Er ist nicht der Erste an diesem Tag und nicht der Letzte, der das sagen wird. Aber es gibt einen Unterschied. Scholz, kaum hundert Tage im Amt, ist jetzt der Mann, der erklären muss, was das bedeutet.

(Foto: Hannibal Hanschke/Getty Images)