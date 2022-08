Smalltalk auf dem Markt in Goa: Deutsche Soldaten sind in Mali lange nicht so verhasst wie französische. Seine Hoffnungen setzt das Land aber auf Russland.

Von Bernd Dörries

"Ich hoffe, dass die Russen uns noch viel mehr helfen werden", sagt Sidy Traore. Es ist ein heißer Tag im Februar 2022 in Malis Hauptstadt Bamako. Traore steht im Schatten eines kleinen Bungalows, den sein Vater einst gebaut hat, als Händler hatte er es zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht - dem Sohn ist es nicht so gut ergangen, er hangelt sich von Job zu Job. Er und seine Freunde seien so etwas wie eine verlorene Generation in Mali, sagt Sidy Traore. Wer keine Kontakte in die Regierung hatte, habe lange Zeit keinen Job bekommen, die Sicherheitslage sei schlecht, die internationale Hilfe zu wenig.