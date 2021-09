Von Silke Bigalke, Moskau

Die wichtigsten Gäste fehlten am Sonntagabend bei der Siegesfeier von Einiges Russland, der Kremlpartei. Parteichef Dmitrij Medwedjew war krank entschuldigt, er habe starken Husten, hieß es. Medwedjew ist vermutlich immer noch brüskiert darüber, dass seine eigene Partei ihn nicht als Spitzenkandidaten aufgestellt hatte. Der frühere Premierminister ist unter russischen Wählern wohl einfach zu unbeliebt.

Stattdessen führten Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Außenminister Sergej Lawrow die Parteiliste an. Auch sie glänzten in der Wahlkampfzentrale durch Abwesenheit, als Einiges Russland seinen Sieg verkündete. Keiner der beiden Minister wird wohl seinen neu gewonnenen Sitz in der Staatsduma, dem russischen Unterhaus, selbst besetzen. Ihre Kandidatur diente allein der Wählerwerbung. Auch Wladimir Putin blieb der Veranstaltung am Sonntag fern, er sitzt derzeit in Selbstisolation. Das Ergebnis der Kremlpartei schätze er "positiv" ein, ließ der Präsident über seinen Sprecher Dmitrij Peskow ausrichten, die Partei habe ihre Aufgabe erfüllt. Siegestaumel hört sich anders an.

Tatsächlich kann die Kremlpartei zufrieden, aber sicher nicht glücklich sein mit ihrem Ergebnis: Sie erhielt mit knapp 50 Prozent der Stimmen weniger Unterstützung als vor fünf Jahren. Er gehe davon aus, sagte Generalsekretär Andrej Turtschak trotzdem am Sonntag, dass Einiges Russland 315 der 450 Sitze in der Duma besetze.

Die Partei behält die Zweidrittelmehrheit - auch dank heftiger Manipulation

Die vom Kreml gewünschte Zweidrittelmehrheit behält die Partei damit zwar, dank einer großen Mehrheit bei den Direktmandaten - und dank heftiger und offensichtlicher Manipulationen. Diese übersieht die Partei geflissentlich: Einiges Russland habe "sauber und ehrlich" gewonnen, behauptete Turtschak.

Die Wahlrechtsorganisation Golos dagegen zählte beinahe 5000 Meldungen über Verstöße in den Wahllokalen, deutlich mehr als 2016. Golos berichtet von "Gewalt und Drohungen" gegen Wahlbeobachter und Kandidaten, die mancherorts gar nicht erst in die Wahllokale gelassen wurden, und von Staatsangestellten, die zur Abstimmung gezwungen wurden. Die Behörden schlossen Oppositionelle von den Wahlen aus, ließen bündelweise gefälschte Stimmzettel in viele Urnen stecken, das alles ist bei russischen Wahlen nichts Neues. Wahlleiterin Ella Pamfilowa wies die Kritik von Golos dennoch als "geplante, vom Ausland gut finanzierte Kampagne" zurück, die Russland international diskreditieren solle.

In mehreren Wahlkreisen haben Parteien angekündigt, das Wahlergebnis anzufechten - in Moskau etwa wollen dies die Kommunisten tun. Deren Partei KPRF ist und bleibt die zweitstärkste Kraft in der Duma. Von der Schwäche der Kremlpartei konnten die Kommunisten am stärksten profitieren. Welche Rolle sie in Zukunft in der Duma spielen werden, ist eine der offenen Fragen nach dieser Wahl.

Welche Rolle werden die Kommunisten spielen?

Bisher musste sich Putin über die Kommunisten kaum Sorgen machen, ihre Partei gilt als eine, die dem Kreml gegenüber loyal ist - selbst in Zeiten, in denen sie Einiges Russland lautstark kritisierte. Doch nun scheint sich womöglich etwas zu verschieben: In den vergangenen Monaten schlugen sich einige Mitglieder auf die Seite des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny und forderten dessen Freilassung. Gerade unter den jüngeren Kommunisten verstehen sich manche offenbar als echte Oppositionelle. Ob sich das innerhalb der Partei durchsetzt, bleibt jedoch abzuwarten.

"Der Wähler hat uns gehört, der Wähler hat uns geglaubt, der Wähler hat für uns gestimmt", erklärte KPRF-Chef Gennadij Sjuganow am Sonntag das gute Ergebnis mit knapp 20 Prozent. Dabei dürfte seine Partei wie keine andere von den Proteststimmen gegen die Kremlpartei profitiert haben. Diese Stimmen dürfte vor allem Nawalnys Strategie des "klugen Abstimmens" in Richtung der kommunistischen Partei gesteuert haben.

Nawalnys Team hatte für jeden Wahlkreis ausgerechnet, welcher Kandidat dort die besten Chancen gegen den von Einiges Russland hat, unabhängig von dessen politischer Einstellung. Sehr oft, und zwar in 137 von 225 Wahlkreisen, war das ein Kommunist, hinter den Nawalnys Team seine Ressourcen bündelte. Zum Vergleich: In nur zehn Wahlkreisen unterstützte es mit seinem "klugen Abstimmen" die Partei Jabloko, die anders als die Kommunisten als echte, demokratische Oppositionspartei gilt. Jabloko gewann kein einziges Mandat.

Auch die Kommunisten holten Direktmandate in nur neun Wahlkreisen, Einiges Russland dagegen in 199, so die vorläufigen Ergebnisse der Zentralen Wahlkommission am Montag. Auch deswegen zweifeln die KPRF und Nawalnys Team unter anderem das Moskauer Ergebnis an. In der russischen Hauptstadt hätte sich in zwölf der 15 Bezirken der Kandidat der "klugen Abstimmung" durchgesetzt, schrieb Nawalnys Vertraute Leonid Wolkow am Sonntag auf Twitter, in Sankt Petersburg sei dies sogar in allen acht Wahlbezirken gelungen. "Alles andere ist eine Fälschung", so Wolkow.

Gerade in Moskau ließen die Ergebnisse am Montag merkwürdig lange auf sich warten, dort hatten erstmals etwa zwei Millionen Wähler und damit mehr als die Hälfte der Wahlteilnehmer elektronisch abgestimmt. Die Behörden hatten die Online-Wahl stark beworben, mehr als 200 000 Preise unter allen Teilnehmern verlost - darunter Autos und Einzimmerwohnungen. Experten fürchten, dass die elektronische Wahl weitere Möglichkeiten für Manipulationen bietet. Tatsächlich änderten die Online-Stimmen in vielen Wahlkreisen offenbar das Ergebnis zu Gunsten der Kremlkandidaten. Die Ergebnisse der elektronischen Abstimmung in Moskau müssten annulliert werden, forderte Nawalnys Team.

Es gab noch einige weitere Besonderheiten: Eine neue Partei namens "neue Leute" schaffte es erstmals in die Duma. Ihre Spitzenkandidatin Sardana Awxentjewa ist als unbeugsame Bürgermeisterin im sibirischen Jaktusk bekannt geworden, ihre Partei gilt jedoch als kremltreu. In der Region Rostow gewann die Kremlpartei eine neue Wählergruppe dazu: Dort stimmten erstmals knapp 50 000 Einwohner aus dem ukrainischen Donbass bei der russischen Wahl mit ab. Bilder in russischen Medien zeigten, wie sie busweise auf russisches Territorium gebracht wurden.