Diese Frau scheint ihm wahnsinnig auf die Nerven zu gehen, dabei sind seine Republikaner doch so brav. Die Männer haben Donald Trump den Weg geräumt, sie waren eh nur Staffage. Mike Pence, Ron DeSantis und so weiter - alle weg, einer nach dem anderen hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 kleinlaut aufgegeben, und das spätestens vor Runde zwei. Nikki Haley dagegen hält ein wenig durch. Nur, wie lange noch?

Ihr einsamer Kampf unterhält Amerika derzeit, ansonsten sind diese Vorwahlen ja so spannend wie die Frage, ob an Thanksgiving Truthahn auf den Tisch kommt. Trump hat in Iowa und New Hampshire jeweils die absolute Mehrheit der Stimmen abgeräumt, die Nominierung könnten ihm angesichts seiner vier Prozesse wohl höchstens Richter verwehren. Bei seiner Partei dürfte er bereits vor dem Super Tuesday Anfang März unantastbar sein, dann, wenn es normalerweise ernst wird.

"Zeig's mir, Donald", sagte Haley "Zeig mir, was du drauf hast."

Noch einfacher hat es bisher nur sein mutmaßlicher Wahlgegner Joe Biden. Die erneute Bewerbung des US-Präsidenten wollte bei den Demokraten von Anfang an niemand wirklich stören, die Republikanerin Haley setzt ihren Aufstand gegen Trump immerhin ein wenig fort. Es macht ihr vorläufig sogar Vergnügen, jedenfalls soll sich das so anhören.

Trump habe einen Wutanfall gehabt, spottete sie zur Wochenmitte in South Carolina, wo am 24. Februar eine der nächsten Vorwahlen der Grand Old Party ansteht. Er sei unsicher und solle sich zweifellos bedroht fühlen. Tatsächlich hatte Trump nach seinem Sieg in New Hampshire vor allem die zweitplatzierte Haley angegriffen, es war eine bizarre Brandrede. Rebellion ist für ihn Verrat und muss bestraft werden. Deshalb könnte der Spaß für seine letzte Rivalin schnell vorbei sein.

"Zeig's mir, Donald", sagte sie am Mittwoch in North Charleston. "Zeig mir, was du drauf hast." Das Publikum soll gejohlt haben vor Vergnügen. Aber Donald Trump diskutiert nicht mit republikanischen Mitbewerbern, er ließ sämtliche Live-Debatten sausen und trat irgendwo anders auf. Dafür werden seine Botschaften immer schärfer.

Trump nennt Haley mittlerweile bevorzugt "Birdbrain"

Auf seiner Plattform Truth Social erschien gerade eine offene Drohung. "Nikki ,Birdbrain' Haley ist sehr schlecht für die Republikanische Partei und in der Tat, unser Land", schreibt er, ihre Kommentare seien "erniedrigend für wahre amerikanische Patrioten". Trump nennt Haley mittlerweile bevorzugt "Birdbrain", zu übersetzen wohl als "Spatzenhirn". Jeder, der einen Beitrag zu "Birdbrain" leiste, werde "dauerhaft aus dem Maga-Lager ausgeschlossen", heißt es weiter. Maga wie Make America Great Again, Trumps Gassenhauer.

Die Warnung richtet sich vor allem an Geldgeber, der amerikanische Wahlkampf verschlingt ganze Vermögen. Gesteuert wird die Finanzierung von sogenannten Political Action Committees, kurz PAC. Bei Haley lief das zuletzt offenbar noch besser als bei ihm. Sie hat laut New York Times im zweiten Halbjahr 2023 um die 50 Millionen Dollar eingesammelt, Trump 46 Millionen Dollar.

Als ihr wichtigster Gönner gilt die New Yorker Familie Koch, die von Trump genug hat. Die Frage ist nur, wann der Geldfluss weniger wird, denn natürlich richten sich Mäzene auch nach den weiteren Aussichten. Nikki Haley hat nach gegenwärtigem Stand vor, zumindest noch in ihrer Heimat anzutreten, doch die Primary in South Carolina ist erst in vier Wochen.

Die Unabhängigen könnten die Wahl am 5. November entscheiden

Ihre Strategen und sie werden sehen, ob sich der Aufwand lohnt. In Umfragen führt Trump in dem konservativen Südstaat mit 30 Prozent Vorsprung, obwohl seine einzige Gegnerin dort unten geboren wurde, lebt und 2011 bis 2017 Gouverneurin war. Übrigens gelangte sie damals als Sympathisantin der Fraktion namens Tea Party auf diesen Posten, es war der Beginn der Radikalisierung unter den Republikanern und der folgenden Ära Trump. Später diente die wendige Haley ihm als UN-Botschafterin, ehe sie den moderaten Teil der rechten Wählerschaft entdeckte.

Denn die gibt es noch, trotz Trump und wegen Trump. Das hat sie bereits bewiesen, die Erkenntnis ärgert ihn und seine Leute besonders. Denn gut 50 Prozent bei den bisherigen Vorwahlen bedeuten auch, dass knapp 50 Prozent der Abstimmenden keinen zweiten Präsidenten Trump wollen. Darunter sind jene republikanischen Amerikaner, die sich Never Trumpsters nennen, und Unabhängige, die mal Republikaner wählen und mal Demokraten.

Diese Leute könnten die Wahl am 5. November entscheiden. Man trifft sie zum Beispiel auf den Veranstaltungen von Nikki Haley, manche von ihnen würden notfalls eher Biden als Trump wählen. Oder umgekehrt. Nun wird man bald sehen, wie sich die Rebellin ihre Zukunft vorstellt. Die Senatoren Tim Scott, anfangs selbst Kandidat, und Lindsey Graham aus South Carolina unterstützen Trump, ebenso der Gouverneur Henry McMaster, Haleys Nachfolger. "Die gesamte Partei muss sich HEUTE um Donald Trump versammeln", empfiehl der besonders devote Scott auf X, vormals Twitter.

Den meisten dieser Mandatsträger geht es um Trumps Gunst, zudem wird Trump irgendwann seinen oder seine potenzielle Vize bekannt geben. Und der eine oder die andere denkt auch an die Zeit danach. Nikki Haley könnte es 2028 wieder versuchen, sie ist erst 52, für solche Pläne könnte dann Trumps Beistand hilfreich sein.

Liz Cheney rät ihr, erst einmal weiterzumachen, Trump sei eine existenzielle Bedrohung für die Nation. "Wir müssen sicherstellen, dass wir ihn herausfordern und daran arbeiten, ihn bei jedem Schritt des Weges zu besiegen", sagt sie in einem Podcast. "Und im Moment ist Nikki Haley in diesem Kampf, und ich denke, sie sollte dabei bleiben." Liz Cheney ist jene Republikanerin, die erfolglos für Trumps Impeachment eintrat und dann selbst ihre Ämter verlor.