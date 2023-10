In der aktuellen Gemengelage breitet sich die Angst aus, ob man nach vielen Jahren Arbeit in Büro, Fabrik oder Werkstatt noch gut leben kann. Das zeigen weitere Ergebnisse der Umfrage. Ein Drittel der Jüngeren sagt, die Preissteigerungen könnten den Wert ihrer Rente auffressen, unter den jetzigen Rentnern sind es sogar 45 Prozent. Fast ein Viertel der Rentnerinnen und Rentner (24 Prozent) fürchten Rentenkürzungen, weil dem Staat das Geld ausgehe, mehr als die Hälfte der Jüngeren (57 Prozent) gaben an, dass ihnen das Thema Altersvorsorge mehr Angst mache als früher. Was das Problem noch verschärft: Fast ein Drittel der Bundesbürger sagt, sie würden gerne mehr fürs Alter vorsorgen, könnten sich dies aber nicht leisten. Genauso viele Befragte (32 Prozent) geben an, gar nicht für die private Altersvorsorge zu sparen.

Die Umfrage, die Anfang September vorgenommen wurde, wird veröffentlicht, kurz bevor Sozialminister Hubertus Heil (SPD) ein neues Rentenpaket vorlegen will. Dieses soll das Niveau der Renten stabilisieren und das System langfristig stützen durch einen Fonds, der Geld am Kapitalmarkt anlegt. Zudem wird in der Regierung diskutiert, wie man künftig private Altersvorsorge fördern will.

Die Lösungsvorschläge sind höchst unterschiedlich

Die Umfrage reiht sich ein in ähnliche Botschaften aus jüngster Zeit. Eine Befragung im Auftrag des Versicherers Swiss Life war im Mai zum Ergebnis gekommen, dass sich sogar mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sorgen wegen möglicher Altersarmut. Eine Anfrage der Linken im Bundestag ergab, dass mehr als neun Millionen Bürger trotz Vollzeitstelle eine Rente von weniger als 1500 Euro zu erwarten haben, wenn sie auf dem derzeitigen Lohnniveau bleiben - viel zu wenig, wie Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch befand.

Linke wie Versicherungsunternehmen zielen in seltener Eintracht auf die Schwachstellen der gesetzlichen Rente. Nur die Lösungsvorschläge sind höchst unterschiedlich. Die Linke verlangt eine üppige Erhöhung der Renten. Die Versicherer dagegen wollen ihre privaten Vorsorgeprodukte verkaufen. Die gesetzliche Rente werde für nahezu alle Menschen nicht reichen, um den eigenen Lebensstandard zu halten, erklärt der zuständige Vorstand von Axa Deutschland, Karsten Dietrich, zu der Umfrage. Man könne aber bereits durch "vermeintlich kleine Beiträge" seine Altersvorsorge spürbar aufbessern.

Das Bild von der gesetzlichen Armutsrente ist allerdings so nicht vollständig. Die große Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat im Alter zusätzliche Einnahmequellen oder wohnt im eigenen Haus oder der Eigentumswohnung und spart sich damit die Kaltmiete. Laut dem Rentenexperten Martin Werding von der Ruhr-Universität Bochum haben mehr als die Hälfte der Beschäftigten eine Betriebsrente, fast ein Drittel eine staatlich geförderte Riesterrente, fast zwei Drittel weitere Geldquellen wie Mieteinnahmen.

Etwa 17 Prozent der Arbeitnehmer aber wären auf die gesetzliche Rente angewiesen, sie haben keine weitere Vorsorge getroffen. Sie gelten - neben Selbständigen mit geringen Einkünften - als die Hauptrisikogruppe. Zumindest bisher, auch das gehört zum ganzen Bild, wird das Risiko der Altersarmut durch den Staat abgemildert. 3,4 Prozent der Ruheständler bekommen Grundsicherung im Alter, die das Existenzminimum sichert. In der gesamten Bevölkerung waren acht Prozent auf existenzielle Hilfe vom Staat angewiesen.