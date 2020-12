Von Cornelius Pollmer

Reiner Haseloff ist kein Mann, der mit Superlativen sehr freigiebig wäre, schon gar nicht in eigener Sache. Aber am Dienstagnachmittag sitzt der CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt in Magdeburg vor ein paar Menschen und Kameras und sagt, hinter ihm lägen "sicherlich die herausforderndsten Tage" überhaupt in seiner politischen Laufbahn. Er habe, sagt Haseloff, Tage erlebt, an denen er "auch mitgestalten musste". Ein feiner Nachsatz, der da über die Audiospur des Streams ins Büro kommt, und interessant nicht zuletzt wegen seiner Zeitform.