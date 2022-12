Von Christoph Koopmann, Bad Lobenstein

Natürlich haben sie alle mal was gesehen, was gehört. Was man halt so mitkriegt in einem Städtchen wie Bad Lobenstein. Das Auto des Prinzen zum Beispiel auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt, am Nummernschild leicht zu erkennen: PR 13, für Prinz Reuß, den Dreizehnten, den alle den Prinzen nennen. Er in der Schlange an der Kasse, immer Sakko und zurückgekämmtes Haar. Oder wenn er in seinem Jagdschloss drüben in Saaldorf wieder Gäste hatte mit Kennzeichen, die nicht von hier waren, die ihre Autos einfach gegenüber beim Malerbetrieb auf den Hof stellten. Ah, hieß es dann, der Prinz und seine Freunde sind wieder da.