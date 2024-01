In ganz Deutschland haben sich am Samstag erneut Zehntausende Menschen zu Protesten gegen Rechtsextremismus versammelt. In Frankfurt am Main sperrte die Polizei wegen des hohen Andrangs bereits vor Beginn der Demonstration den Zugang zum zentralen Römerplatz, auf dem die Kundgebung geplant war. Die Polizei zählte bei der voraussichtlich hessenweit größten Protestaktion unter dem Motto "Demokratie verteidigen" bereits vor Beginn rund 7000 Teilnehmer. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher. Zu der Veranstaltung wurde auch der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) als Redner erwartet.