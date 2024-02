In seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation gibt Kremlchef Wladimir Putin traditionell die großen politischen Leitlinien für die russische Gesellschaft vor. An diesem Donnerstag tritt er nun zum 19. Mal auf. Die im Staatsfernsehen und sogar in einigen Kinosälen übertragene Rede dürfte zur großen Propagandashow werden, in der Putin seine ganz eigene Sicht der Dinge auf die Welt darstellt. In den vergangenen Jahren hat er die Wirklichkeit immer wieder zu seinen Gunsten verdreht.