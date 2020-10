Russland:Zeit des Verfalls

Kommentar von Silke Bigalke, Moskau

Wer Wladimir Putin dieser Tage persönlich treffen darf, muss vorher zwei Wochen in Quarantäne. Der Präsident igelt sich ein, wegen Corona. Vielleicht kommt Putin seine Isolation ganz gelegen, denn um ihn herum bebt es gewaltig: Proteste in Belarus, Krieg im Kaukasus, Chaos in Kirgisistan. Alle Krisen betreffen eine Region, in der Putin gerne das letzte Wort hat. Nun hält er sich auffällig zurück, wirkt mitunter hilflos. Man muss sich fragen, ob der Kreml von Unsicherheiten umzingelt ist - oder ob diese Instabilität längst hinter seine roten Mauern reicht.