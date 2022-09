Von Heribert Prantl

Von Willy Brandt stammt ein recht bekümmerter, ein klagender Satz über die Emanzipation: Sie schleiche voran "wie die Schnecke auf Eis". Die Schnecke ist zwar noch immer nicht am Ziel, aber sie ist seit den Zeiten von Brandt ein gutes Stück Weg vorangekommen - in Staat und Gesellschaft, in den politischen Parteien auch: bei der SPD jedenfalls, bei den Linken, bei den Grünen gleich gar. Bei der CDU aber bisher nicht so recht - daran ändert auch die bescheidene Frauenquote nicht viel, die sie soeben auf dem Parteitag in Hannover beschlossen hat.