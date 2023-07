Der polnische Braunkohletagebau Turów macht Zittau Sorgen - in den vergangenen Jahren ist der Boden unter der Stadt bereits messbar abgesunken.

In Turów an der Grenze zu Deutschland will Polen Braunkohle abbauen - bis 2044. Die sächsische Stadt Zittau klagt dagegen und wird zur Zielscheibe im Wahlkampf der rechtsnationalen PiS. Ein Ortsbesuch.