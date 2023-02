Abtreibungen in Polen:"Ich würde handeln wie Justyna"

Abtreibungen in Polen

Der Warschauer Prozess gegen eine Abtreibungshelferin zeigt, in welche Zwangslage polnische Frauen durch die rigiden Gesetze geraten können

Von Viktoria Großmann, Warschau

Das Schreien des Babys übertönt den Verkehrslärm an der sechsspurigen Kreuzung im Warschauer Stadtteil Praga. Etwa 150 Meter weiter haben sich Aktivisten vor dem Bezirksgericht versammelt. Hier treffen Abtreibungsbefürworter auf Abtreibungsgegner. Das Geschrei des Kindes kommt vom Band, über mehrere Megaphone beschallt die Pro-Life-Organisation Ordo Iuris damit die Umgebung und vor allem die bunte Gruppe von vielleicht 20 Aktivisten, die vor dem Gericht für ein Recht auf Abtreibung demonstrieren.

Die eine Seite schwenkt Regenbogenfahnen und EU-Flaggen, auf der anderen Seite ist nur ein Mensch zu erkennen, dafür wurden mehrere Plakate in Werbetafel-Größe aufgehängt, die riesige Fotografien blutiger toter Föten zeigen. Es wird der Eindruck vermittelt, solche toten Föten wären im Abwasser mehrerer polnischer Städte gefunden worden.

Im Gericht findet die fünfte Anhörung in einem beispiellosen Prozess statt. Angeklagt ist die 48 Jahre alte Justyna Wydrzyńska, ihr droht eine dreijährige Haftstrafe, weil sie im Frühjahr 2020 einer anderen Frau Medikamente geschickt hat, mit denen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche eine Abtreibung vorgenommen werden kann. Der Ehemann der Frau hatte Wydrzyńska angezeigt.

Ausnahmen: Vergewaltigung, Inzest, Missbrauch, Lebensgefahr

In Polen sind Abtreibungen nach mehreren Gesetzesverschärfungen nur noch erlaubt, wenn die Schwangerschaft durch Vergewaltigung, Missbrauch, Inzest entstanden oder das Leben der Mutter gefährdet ist. Erst kürzlich war der Fall eines 14-jährigen Mädchens bekannt geworden, die offenbar von ihrem Onkel missbraucht und schwanger geworden war. Dem Mädchen, das geistig behindert ist, war eine Abtreibung zunächst verweigert worden.

Gesundheitsminister Adam Niedzielski erklärte, die Verweigerung sei inakzeptabel. In solchen Fällen gebe es "nichts zu diskutieren". Wenn ein Arzt aus Gewissensgründen die Abtreibung nicht hätte vornehmen wollen, hätte er zumindest an eine andere Klinik verweisen müssen, sagte Niedzielski. Der Fall wird nun vom Ombudsmann für Bürgerrechte überprüft.

Opfer von Vergewaltigungen müssen die Taten zur Anzeige bringen, untersuchen lassen und erhalten dann von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben, das ihnen die Abtreibung genehmigt. Im Fall der 14-Jährigen lag dieses Schreiben offenbar vor. Aber das Verfahren ist aufwendig und kommt für manche Frauen und Mädchen zu spät. Im vergangenen Jahr forderten Politikerinnen aus Oppositionsparteien eine Aussetzung dieses Vorgehens im Fall geflüchteter Ukrainerinnen. Denn diese hätten kaum Möglichkeiten, im Kriegsgebiet erlittene Gewalt nachzuweisen.

Versuch der Legalisierung gescheitert

Gegner der geltenden Gesetzeslage argumentieren zudem, dass Ärztinnen und Ärzte eingeschüchtert seien und Angst hätten, sich strafbar zu machen. Die Todesfälle zweier Frauen, denen trotz Lebensgefahr der Abbruch ihrer Schwangerschaften verweigert worden war, lösten landesweite Demonstrationen aus.

Im vergangenen Juni hatten Aktivisten einen Gesetzentwurf in den Sejm eingebracht, mit dem Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche legalisiert werden sollten, mehr als 200 000 Menschen hatten eine entsprechende Petition unterzeichnet - doch der Antrag scheiterte.

Die Anklage gegen Wydrzyńska könnte potenzielle Helfer noch mehr einschüchtern. Nicht die Frau, die ein Kind abtreibt, macht sich strafbar, aber jeder, der ihr hilft. Das soll nun auch im Falle Wydrzyńskas gelten, die nur die Medikamente übergab und das noch nicht einmal persönlich, sondern per Post.

Wydrzyńska ist Mutter von drei Kindern und erzählt offen, selbst einmal abgetrieben zu haben. Seitdem, seit mehr als 16 Jahren, setzt sie sich mit der Organisation Aborcyjny Dream Team für das Recht auf Abtreibungen ein. Die Aktivistinnen bieten Beratung an und zeigen Betroffenen Wege auf, eine Abtreibung vorzunehmen. Sie orientieren sich an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, laut denen bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche ein Fötus mittels Medikamenten abgetrieben werden kann. Die Medikamente lassen sich Betroffene aus dem Ausland zusenden, in Polen sind sie nicht erhältlich.

Eine Wende im Prozess schien eine Anhörung im Januar zu bringen, als der Mann, der Wydrzyńska angezeigt hatte, als Zeuge aussagte und dabei offenbar wurde, dass er gewalttätig gegen seine Frau war. Wydrzyńska hatte von Anfang an berichtet, dass die Frau, der sie hatte helfen wollen, häusliche Gewalt erlebte und kein zweites Kind mit ihrem Mann wollte. Dieser nahm ihr die Tabletten weg, die Frau erlitt später eine Fehlgeburt.

Am fünften Prozesstag nun sollte die Frau als Zeugin aussagen. Zum Prozess als Nebenkläger zugelassen ist auch die Organisation Ordo Iuris, sie vertritt offiziell das Recht der Ungeborenen. Ein Antrag, die Organisation vom Prozess auszuschließen, scheiterte.

Vor dem Gerichtssaal tanzen bei Minusgraden einige junge Leute, auf deren Plakaten "Ich würde handeln wie Justyna" steht. Je lauter das Kindergeschrei aus dem Megafon, desto mehr drehen sie ihre Musikboxen auf, aus denen Techno und Hiphop dröhnt. Daneben stehen einige ältere Frauen, die sich schlicht "Polnische Omas" nennen, einen Opa haben sie auch mitgebracht, ein Mann mit Schiebermütze und Schnurrbart, der mit Nachdruck eine EU-Flagge schwenkt. "Wir engagieren uns nicht nur für Justyna, sondern überhaupt gegen die PiS", ruft eine rothaarige Frau über den Lärm hinweg.

Der Prozess soll im März fortgesetzt werden.