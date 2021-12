Von Antonie Rietzschel und Vinzent-Vitus Leitgeb

Im November 2020 wurde die 26-Jährige Studentin Lina E. in Leipzig verhaftet. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr vor, nach §129 StGB Mitglied in einer kriminellen Vereinigung zu sein. Lina E. soll seit 2018 gemeinsam mit anderen Mitgliedern einer mutmaßlichen "Gruppe E." Angriffe auf Neonazis geplant und ausgeführt haben. Seit September 2021 läuft jetzt ihr Prozess im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden.

Aber warum steht ausgerechnet die eher unscheinbare Studentin der Erziehungswissenschaften im Fokus der Ermittlungen? Und was ist dran an den Vorwürfen? Darüber spricht Antonie Rietzschel, SZ-Korrespondentin in Leipzig, in dieser Folge. Sie erklärt auch, warum die sächsischen Sicherheitsbehörden in dem Fall besonders in der Kritik stehen.

So können Sie den SZ-Podcast abonnieren

"Das Thema" erscheint jeden zweiten Mittwoch um 17 Uhr. In der halbstündigen Audiosendung sprechen Redakteure der Süddeutschen Zeitung über ihre Themen und Recherchen.

Alle Folgen von "Das Thema" finden Sie unter sz.de/das-thema, sobald sie erscheinen. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot, etwa bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. (Zum XML-Feed geht es hier lang.) Alle Folgen finden Sie auch auf Soundcloud, hier können Sie die Episoden auch herunterladen.

Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Alle unsere Podcasts finden Sie unter: www.sz.de/podcast.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.