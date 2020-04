In Österreich sollen die Anti-Corona-Maßnahmen nach und nach wieder gelockert werden. Wie Kanzler Sebastian Kurz versucht, die Krise auch politisch für sich zu nutzen.

Österreich will seine Wirtschaft langsam wieder hochfahren. Das hat die österreichische Regierung am Montag bekannt gegeben. Aber ist das auch sinnvoll oder versucht Kanzler Sebastian Kurz einfach nur gut dazustehen in der Krise?

SZ-Politikredakteurin Leila Al-Serori erklärt, wie viel PR in Kurz Strategie steckt und warum der Regierung ein Langzeitplan noch fehlt.

