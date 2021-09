Die Grünen sind einer der Kanzlermacher der zukünftigen Regierung. Welche Kompromisse sie nicht machen würden und was das für die Verhandlungen bedeutet.

von Constanze von Bullion und Tami Holderried

Die Stimmung scheint gut zu sein, zwischen den Grünen und der FDP. Zuletzt hatten sich ja die beiden Parteien zu Vorsondierungen getroffen. Obwohl die beiden Parteien kein Traumpaar sind, wollen sie es miteinander probieren. Aber was würden und müssten die Grünen aufgeben um mitzuregieren?

Constanze von Bullion meint: In Punkto Klimaschutz müssten die Grünen sich an ihren Wahlversprechen messen lassen. Den größten Knoten sieht die Korrespondentin zwischen den Grünen und der FDP bei der Verknüpfung von Geld und Klimaschutz. Die Grünen wollen Milliarden investieren - die FDP will das eher dem Markt überlassen.

