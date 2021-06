Betrug in Corona-Testzentren: "Ein Schaden an uns allen"

Jens Spahn reagiert auf Betrugsvorwürfe und will die Verordnung anpassen. Kontrollen sollen verschärft werden. Aber wer kann die überhaupt durchführen?

Vinzent-Vitus Leitgeb und Jana Stegemann

Seit vergangener Woche wird in Deutschland über private Corona-Testzentren diskutiert. Nach einer Recherche von SZ, WDR und NDR, die nahelegt, dass manche Testzentren womöglich mehr Tests beim Bund abgerechneten, als sie durchführten. Jetzt solle es zwar strengere Kontrollen geben, sagt SZ-Korrespondentin Jana Stegemann. Aber viele Stellen, die dafür in Frage kämen, würden sich nicht in der Verantwortung sehen oder hätten zu wenige Ressourcen.

Weitere Themen: Corona-Inzidenz sinkt; Katholische Kirche verschärft Strafrecht; Rummenigge verlässt FC Bayern.

