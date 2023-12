Mehr als jeder Zehnte leidet laut Robert-Koch-Institut aktuell an einer Atemwegserkrankung. Experten sprechen von einer Dreifach-Welle: Corona, Grippe und das RS-Virus. Und dazu kommen ja noch die ganz normalen Erkältungen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat dazu aufgerufen, Corona wieder ernster zu nehmen - und an die Auffrischungsimpfung erinnert. Aber für wen gilt das? Und: Wie kann man sich jetzt verhalten, damit man an Weihnachten niemanden ansteckt? Christina Berndt, SZ-Corona-Expertin, gibt Antworten - und sagt, dass Dreifach-Wellen, wie sie Deutschland gerade erlebt, in Zukunft normal sein könnten.