Was sich in der Pflege ändert

Von Angelika Slavik, Berlin

Am Freitagmorgen hat der Bundestag die Pflegereform beschlossen. Für die meisten Versicherten steigen die Beiträge zur Pflegeversicherung deutlich, gleichzeitig werden mit diesem Gesetz aus dem Haus von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aber auch die Leistungen ausgeweitet. Was Beitragszahler, Pflegebedürftige und deren Angehörige wissen müssen.

Für wen steigen die Beiträge?

Zum 1. Juli werden die Beiträge für die Pflegeversicherung angehoben. Der allgemeine Beitragssatz soll von derzeit 3,05 Prozent auf 3,4 Prozent des Bruttoeinkommens steigen. Dann gibt es je nach Lebenssituation Zu- oder Abschläge: Menschen, die keine eigenen Kinder haben, werden stärker belastet, sie zahlen vier Prozent. Eltern mit einem Kind zahlen den normalen Beitrag, für jedes weitere Kind wird der Beitrag um jeweils 0,25 Prozentpunkte abgesenkt.

Bei zwei Kindern werden also 3,15 Prozent vom Bruttolohn abgezogen, mit drei Kindern 2,90 Prozent, bei vier Kindern 2,65. Mit fünf oder mehr Kindern erreicht man die Untergrenze von 2,4 Prozent Pflegebeitrag. Diese Abschläge ab dem zweiten Kind gelten aber nur, solange das jeweils zu berücksichtigende Kind unter 25 Jahre ist. Bei älteren Kindern gilt für die Eltern der Standardbeitrag von 3,4 Prozent.

Wieso wird die Beitragsstruktur verändert?

Weil zu wenig Geld da ist. Wenn es um die Pflege geht, klagen alle Seiten - von den Bediensteten über pflegende Angehörige bis zu den Dienstleistern - über die unzureichende Finanzierung. Die steigenden Beiträge sollen die Einnahmen der Pflegeversicherung jährlich um 6,6 Milliarden Euro erhöhen. Der Bundesgesundheitsminister bezifferte schon bei der Präsentation seiner Pläne das "strukturelle Defizit", also die bereits bestehende Unterfinanzierung, auf etwa 2,6 Milliarden Euro. Die verbleibenden vier Milliarden Euro sollen verwendet werden, um die Leistungen zu der Pflegeversicherung zu verbessern.

Neben dem Finanzierungsproblem war auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Frühjahr maßgeblich für die Reform: Eltern mit mehreren Kindern müssten stärker entlastet werden, urteilten die Richter damals - das schlägt sich nun in der Beitragsgestaltung nieder.

Welche Leistungen bekommen Menschen, die zu Hause gepflegt werden?

Etwa vier Fünftel der Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause betreut. Die Versorgung leisten meistens Angehörige, manchmal haben sie dabei Unterstützung von Pflegediensten, manchmal nicht. Die Unterstützungsleistungen in diesen Fällen werden Anfang 2024 in allen Bereichen um fünf Prozent erhöht: Das Pflegegeld beträgt derzeit zwischen 316 und 901 Euro im Monat und wird ebenso angehoben wie die sogenannten Sachleistungen für Menschen, die von mobilen Pflegediensten versorgt werden. Diese liegen derzeit, je nach Pflegegrad, zwischen 724 und 2095 Euro.

Gibt es darüber hinaus Unterstützung?

Ja. In letzter Minute einigte sich die Koalition in dieser Woche doch noch darauf, das sogenannte Entlastungsbudget wieder in das Gesetz aufzunehmen, das zwar im Koalitionsvertrag vereinbart ist, im Lauf der Verhandlungen allerdings zwischenzeitlich gestrichen worden war. Mit dem Entlastungsbudget können Pflegebedürftige und ihre Angehörigen die Leistungen der Verhinderungspflege (bisher: 1612 Euro) und der Kurzzeitpflege (bisher maximal 1774 Euro) flexibel miteinander kombinieren und die Leistungen im Umfang von 3539 Euro pro Jahr nutzen.

So soll es für Angehörige leichter werden, eine Auszeit zu nehmen, während die Pflege der Patienten dennoch sichergestellt ist. Die Regelung gilt vom 1. Juli 2025 an. Die Familien von pflegebedürftigen Kindern mit dem Versorgungsgrad 4 oder 5 können diese Regelung schon vom 1. Januar 2024 an nutzen, zunächst mit einer Obergrenze von 3386 Euro, von Juli 2025 an wird sie ebenfalls auf 3539 Euro angehoben.

Welche Hilfen gibt es bei der Unterbringung in Pflegeeinrichtungen?

Menschen, die in Pflegeheimen versorgt werden, müssen grundsätzlich für einen Teil der Kosten selbst aufkommen. Zu diesem Eigenanteil leistet der Staat Zuschüsse, die sich danach richten, wie lange die Pflegebedürftigen schon in einer Einrichtung untergebracht sind. Von 2024 an gelten folgende Sätze: Im ersten Jahr des Aufenthalts übernimmt der Staat künftig 15 Prozent des Eigenanteils (statt bisher fünf Prozent). Im zweiten Jahr werden 30 Prozent übernommen (bisher 25 Prozent), im dritten Jahr 50 Prozent (bisher 45 Prozent) und ab dem vierten Jahr 75 Prozent (statt bisher 70 Prozent).

Was ändert sich für Arbeitnehmer, die Angehörige pflegen?

Die bezahlten Pflegetage für berufstätige Angehörige sollen ausgeweitet werden. Bisher konnten sich Arbeitnehmer nur einmal pro pflegebedürftigem Angehörigen zehn Tage freistellen lassen. Für diese Zeit wird nach entsprechendem Antrag ein Pflegeunterstützungsgeld gezahlt, das sich am Nettolohn orientiert. Künftig sollen in jedem Kalenderjahr pro pflegebedürftigem Angehörigen zehn Pflegetage ermöglicht werden.

Wie lange werden die neuen Sätze gelten?

Die Höhe der Unterstützungsleistungen soll Anfang 2025 und 2028 ein weiteres Mal an die Preisentwicklung angepasst werden. Allerdings könnten auch die Beiträge weiter steigen: Denn künftig kann die Bundesregierung die Pflegebeiträge per Rechtsverordnung erhöhen, um kurzfristig auf Finanzschwierigkeiten in der Pflegeversicherung reagieren zu können.