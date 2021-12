Von Christoph Gurk, Hohenau

Die gute Nachricht ist, es weihnachtet sehr in Hohenau. Leuchtschmuck blinkt von den Laternenmasten. In den Vorgärten: festlich geschmückte Plastikbäume. Auf dem Hauptplatz: die heilige Familie als Lichtinstallation. Und dann ist da natürlich noch der Weihnachtsmarkt. Während in Deutschlands Innenstädten traurig die verschlossenen Buden im Schneematsch versinken, stehen im Stadtpark von Hohenau schon die Stände, was wiederum romantischer klingt, als es ist, bei 38 Grad im Schatten.