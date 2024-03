Papst Franziskus:"Krieg ist immer eine Niederlage"

Trotz gesundheitlicher Probleme hat Papst Franziskus an der Ostermesse im Vatikan teilgenommen und den österlichen Segen "Urbi et Orbi" erteilt. Vor dem Hintergrund der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten rief er in seiner Osterbotschaft zu einem Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine, zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen und zur Freilassung der Geiseln der Hamas auf. Seine Gedanken seien bei den Opfern in der Welt, sagte Franziskus.

Detailansicht öffnen Papst Franziskus während der Ostermesse auf dem Petersplatz. (Foto: Andrew Medichini/DPA)

Bis kurz vor der Eucharistiefeier war nicht sicher gewesen, ob der 87-Jährige in der Lage sein würde, ihr vorzustehen und den österlichen Segen "Urbi et Orbi" zu erteilen. Während der Ostermesse mit etwa 30 000 Gläubigen auf dem Petersplatz saß Franziskus dann vor dem mit Blumenreihen geschmückten Freiluft-Altar vor dem Petersdom auf einem weißen Sessel - gesäumt von langen Reihen der Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe sowie weiterer kirchlicher und weltlicher Würdenträger sowie Mitgliedern der Schweizergarde. Der Papst stand der traditionellen Ostermesse zwar offiziell vor, zelebriert wurde sie allerdings von einem hochrangigen Geistlichen.

Detailansicht öffnen Der mit Tausenden von Blumen geschmückte Kirchhof der Vatikanischen Basilika, in der Mitte de Altar. (Foto: Domenico Cippitelli/DPA)

Nach der Messe begrüßte ein gut gelaunter Franziskus vom Rollstuhl aus etliche der Anwesenden mit Handschlag. Anschließend nutzte er das offene Papamobil, um, begleitet von Sicherheitsleuten, durch die Menge der jubelnden Gläubigen auf dem Petersplatz zu fahren. Bei Temperaturen bis zu 20 Grad mit starkem Wind war der Platz gut gefüllt.

Detailansicht öffnen Im Papamobil fuhrt Franziskus durch die Menge, die allerdings hinter Absperrungen bleiben musste. (Foto: Alessandra Tarantino/AP)

Um 12 Uhr verkündete Franziskus von der zentralen Loggia der Vatikanischen Basilika aus seine Osterbotschaft, bevor er unter dem Geläut aller Glocken des Petersdoms den Segen "Urbi et Orbi" ("Stadt und Welt") erteilte. Wie bereits in der Osternacht erinnerte er an die Frauen, die der biblischen Überlieferung zufolge den Stein vor Jesu Grab weggerollt vorfanden. Jesus sei fähig, die Steine wegzuwälzen, die den Weg zum Leben versperrten. Anschließend äußerte er sich zu den Kämpfen in Gaza und in der Ukraine. Er wünschte sich einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine: "Alle für alle." Darüber hinaus forderte Franziskus erneut einen gesicherten Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza, die sofortige Freilassung der Geiseln vom 7. Oktober und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen - insbesondere zum Wohl der Kinder. "Krieg ist immer eine Absurdität. Krieg ist immer eine Niederlage."

Detailansicht öffnen Etwa 30 000 Gläubige hatten sich zur Ostermesse auf dem Petersdom eingefunden. (Foto: Alessandra Tarantino/DPA)

Die Welt sollte sich ihm zufolge gegen die stärker werdenden Winde des Krieges über Europa und den Mittelmeerraum wehren. "Erliegen wir nicht der Logik der Waffen und der Aufrüstung", sagte der Papst. Frieden werde niemals mit Waffen geschaffen, sondern in dem man die Hände ausstrecke und die Herzen öffne. Anschließend erinnerte er an weitere Konflikte in der Welt, etwa in Syrien, in Libanon, auf dem Balkan, in Haiti und mehreren Ländern Afrikas. Er begrüßte die Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan und bat Gott um Trost für die verfolgten Rohingya in Myanmar. Zudem sprach er das Leid aller Menschen an, die unter Ernährungsunsicherheit und den Folgen des Klimawandels leiden.

Am Karfreitag hatte das gesundheitlich angeschlagene Kirchenoberhaupt die Teilnahme am Kreuzweg vor dem Kolosseum in Rom in letzter Minute abgesagt. Franziskus leidet seit mehr als einem Monat an einer Atemwegsinfektion. In der Osternacht am Samstagabend war er jedoch im Petersdom anwesend.