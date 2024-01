Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlangt eine Überprüfung der staatlichen Maßnahmen während der Corona-Pandemie. Das sei zum einen nötig, weil man vor einer möglichen weiteren Pandemie die Lehren aus der vergangenen gezogen haben sollte, sagte Steinmeier am Donnerstag. Das sei aber auch deshalb wichtig, weil es während der Corona-Zeit "viel Misstrauen in staatliche Maßnahmen, in politisches Handeln, ja in die demokratische Selbstorganisation unserer Republik" gegeben habe. Dieses Misstrauen sei "oft bis hin zu absurden Verschwörungserzählungen" gegangen. Auch die Wissenschaft sei "fundamental infrage gestellt" worden.