Organspenden bleiben in Deutschland weiterhin nur mit ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. Der Bundestag lehnte am Donnerstag einen Vorstoß einer Abgeordnetengruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ab, dieses Prinzip umzukehren. Sie hatte eine "doppelte Widerspruchslösung" vorgeschlagen, wonach künftig jeder als Spender gelten sollte - außer man widerspricht. Der Gesetzentwurf fand aber keine Mehrheit. In namentlicher Abstimmung votierten 379 Abgeordnete dagegen, 292 Parlamentarier unterstützten ihn, 3 enthielten sich.

Stattdessen zeichnet sich eine Mehrheit für die erweiterte Zustimmungsregelung ab. Das Parlament stimmte in zweiter Lesung für einen Antrag der Abgeordneten-Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Linken-Chefin Katja Kipping und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP). Wenn dieser Antrag auch in dritter Lesung beschlossen wird, bleibt es im Grundsatz bei der geltenden Regelung: Organe und Gewebe dürfen nach dem Tod nur entnommen werden, wenn die betreffende Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat, einen Organspendeausweis besitzt oder die Angehörigen der Entnahme zugestimmt haben.

SPD-Politiker Karl Lauterbach bezeichnete die Widerspruchslösung zuvor in der Debatte als "eine einfache, unbürokratische Form, wie man zum Spender wird". Er wehrte sich gegen Argumente, man dürfe Menschen nicht zur Spende zwingen. "Es gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen." Von Menschen, die selbst ein Organ wollen, aber selbst nicht spenden wollen, könne man wenigstens den Mut verlangen, Nein zu sagen.

Eine bekannte Vertreterin der Abgeordneten, die am bisherigen Prinzip festhalten wollten, ist Annalena Baerbock von den Grünen. Über allem stehe das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen. "Aus meiner Sicht verkennt die Widerspruchsregelung, dass man nicht einfach die Situation aus anderen Ländern kopieren kann", sagte Baerbock. In anderen europäischen Ländern wo oftmals die Widerspruchsregelung aktiv ist, gelte zum Beispiel der Herztod als Todeszeitpunkt - in Deutschland nicht. Zudem sei auch das Meldesystem der Krankenhäuser in Deutschland mangelhaft. Nur 8,2 Prozent der verfügbaren Organe würden dort überhaupt gemeldet.