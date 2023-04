Der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa bei der Urteilsverkündung in einem Glaskasten des Moskauer Stadtgerichts.

Der russische Regierungskritiker Wladimir Kara-Mursa wird in einem fadenscheinigen Prozess verurteilt. In den Gerichtssaal durften nur seine Anwältin und seine Mutter - und offenbar viele Praktikanten.

Von Silke Bigalke, Moskau

Der Angeklagte konnte nicht mal nicht sehen, wie viele Menschen für ihn ins Moskauer Gericht gekommen sind. Das gesamte Verfahren gegen Wladimir Kara-Mursa hatte hinter verschlossenen Türen stattgefunden, doch der Urteilsspruch am Montag sollte öffentlich sein, schließlich wollte der russische Machtapparat ein Zeichen setzen. Kara-Mursa ist der erste Oppositionelle in Russland, der nach Kritik am Krieg gegen die Ukraine wegen Hochverrats verurteilt wurde. Er erhielt 25 Jahre Haft.

Der Gerichtstermin galt seinen Unterstützern, Freunden und Angehörigen aber auch als erste Chance seit der Festnahme vor einem Jahr, den 41-Jährigen überhaupt zu sehen. Lange vor Beginn der Sitzung warteten sie im vierten Stock des Moskauer Stadtgerichts. Doch der Gang zum Saal 421 war großräumig mit Bänken abgesperrt, zwei Sicherheitsleute in Camouflage-Uniform und schwarzen Masken ließen niemanden passieren. Am Ende durften nur Kara-Mursas Verteidigerin und seine Mutter in den Saal. Alles schon voll, hieß es.

Die Zuschauer drängten sich schließlich zwei Stockwerke tiefer vor einen anderen Raum, dorthin wurden Bilder aus dem Gerichtssaal auf Bildschirme übertragen. Die wenigen Oppositionellen, die noch in Moskau und auf freiem Fuß sind, waren gekommen, dazu unabhängige Journalisten und zahlreiche Diplomaten, etwa die Botschafter aus Großbritannien, Frankreich, den USA, Kanada und Deutschland. Sie verfolgten die schlecht hörbare Ansprache des Richters. Sie dauerte wenige Minuten, dann war Wladimir Kara-Mursa auch schon zu 25 Jahren Straflager unter strengem Regime verurteilt. Man konnte ihn auf dem Bildschirm erkennen, in dunkelgrauem Anzug stand er im Glaskasten für die Angeklagten, dem "Aquarium", vor ihm stand seine Anwältin Maria Eismont.

Er durfte seit der Festnahme nicht mit seinen Kindern telefonieren

Sie war es, die die Reaktionen ihres Mandanten auf das Urteil später vor den TV-Kameras wiedergab: "Ich habe verstanden, dass ich alles richtig gemacht habe", habe Kara-Mursa gesagt. "25 Jahre sind die höchste Punktzahl, die ich für das bekommen konnte, was ich getan habe, woran ich als Bürger, als Patriot, als Politiker glaube." Es ist ein hoher Preis: Der dreifache Vater durfte seit der Festnahme nicht mit seinen Kindern telefonieren, die sicherheitshalber in den USA leben. Seine Anwälte hatten zudem gewarnt, dass eine derart lange Haftstrafe einem Todesurteil gleichkomme: Kara-Mursa leidet an den Folgen zweier Vergiftungen, die das Nervensystem des Oppositionellen geschädigt haben. Strenges Regime kann bedeuten, dass er im Lager besonders stark isoliert wird, seine Anwälte seltener sehen kann, weniger Pakete und Briefe empfangen, seltener ins Freie gehen darf.

"Mir kam es vor, als wäre ich eingeschlafen und in einem Kafka-Roman aufgewacht", sagt Elena Gordon, die Mutter des Verurteilten nach dem Urteilsspruch. Alle Stühle seien besetzt gewesen mit Leuten, die sie nicht kannte, deswegen durften keine weiteren Angehörigen in den Saal. Das Nachrichtenportal Mediazona schrieb, Gerichtsdiener hätten Praktikanten in den Raum gebracht, um ihn zu füllen und echtes Publikum zu verhindern. Selbst die britische Botschafterin wurde nicht hineingelassen - Kara-Mursa hat neben dem russischen auch einen britischen Pass. Die britische Regierung, sagte die Botschafterin später vor dem Gerichtsgebäude, spreche Kara-Mursa ihre Solidarität aus und fordere seine sofortige Freilassung.

Die Mehrheit der russischen Zuschauer musste das Urteil als Warnung verstehen: Wer den Krieg und das Regime im Land öffentlich kritisiert, riskiert, wie ein Verräter behandelt zu werden. Oleg Orlow war unter denen, die Kara-Mursa gerne gesehen hätten, er leitet das Menschenrechtszentrum von Memorial, das von den Behörden aufgelöst wurde. Er steht selber im Fokus der Ermittler. "Mein erster Gedanke war Entsetzen", sagt er nach dem Urteil, Kara-Mursa sei sein Freund, er habe Angst um ihn, wünscht ihm Gesundheit und Kraft. "Natürlich wird dieses Urteil eines Tages als rechtswidrig aufgehoben werden. Es wird in die Geschichte eingehen als ein grausames, ungerechtes Gesetz eines totalitären Staates", sagt Orlow. Er wünschte sich, "dass Wladimir diesen Moment noch miterleben wird."