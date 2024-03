Von diesem Montag an können Bürgerinnen und Bürger in einem Onlineregister eintragen, ob sie grundsätzlich für oder gegen eine Organspende sind. Der Eintrag ist freiwillig und kostenlos, er kann jederzeit geändert oder gelöscht werden, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte. Politik und Gesundheitswesen erhoffen sich dadurch mehr Klarheit bei der Frage, wie die Menschen zu einer Organspende stehen.