Mut machen, Hoffnung verbreiten, das kann Scholz - und das zeigt er auch am Samstag bei seinem Wahlkampfauftakt in Bochum. Doch ob das reicht, damit die Leute das Kreuz bei seiner SPD machen?

Von Christian Wernicke, Bochum

Sie lehnen draußen am Zaun. Gerdi und Bernd Donner schauen zu, wie drinnen auf dem abgesperrten Pflaster der Bochumer Fußgängerzone einige Helfer in der Mittagssonne die Bühne samt Videowand herrichten. "Scholz packt das an", verheißen weiße Lettern auf tiefem Rot, darunter steht wie kleingedruckt in Schwarz: "SPD.DE". Der Held dieses Samstags im tiefen Ruhrgebiet steckt noch hinter der Bühne, erst in einer Stunde wird Kanzlerkandidat Olaf Scholz hier mitten im Ruhrgebiet den Wahlkampf der Genossen eröffnen.