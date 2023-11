Am 15. November wurde die Bundesregierung vom Urteil aus Karlsruhe kalt erwischt: Das Bundesverfassungsgericht untersagte die Umwidmung von Geld für den Klimaschutz, das für die Bekämpfung der Corona-Folgen gedacht war. Wegen dieses Urteils steht der Haushalt für das Jahr 2023 auf wackligen Beinen. Das Finanzministerium hat eilig einen Nachtragshaushalt zusammengezimmert, gestern wurde er vom Kabinett beschlossen - zwei Tage früher als geplant.

Der Bundestag, so der Plan, soll erneut eine Notlage ausrufen, damit neue Schulden oberhalb der Schuldenbremse aufgenommen werden können.

Um 10 Uhr will sich Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung äußern - und steht dabei unter gehörigem Druck. Klar positioniert hat sich der Bundeskanzler bisher nicht, dabei ist die Debatte um das Haushaltsdebakel bereits seit knapp zwei Wochen in vollem Gange. Und wie der Haushalt 2024 aussehen kann, ist bisher auch noch völlig unklar.

Im Zentrum dieser Diskussion. Artikel 109 des Grundgesetzes, Paragraf 3 - die Schuldenbremse. Viele aus der SPD und bei den Grünen würden sie gern abschaffen, die FDP hat sich mehrfach klar zu ihr bekannt. Unklarer ist die Lage in der Union: Die Parteispitze will die Schuldenbremse unbedingt halten, einige Ministerpräsidenten können sich eine Reform aber sehr gut vorstellen - auch weil die fehlenden Milliarden ihr eigenes Regierungshandeln nicht gerade einfacher machen.

CDU-Parteichef und Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz ließ vor der Regierungserklärung keine Zweifel an seiner Haltung aufkommen: Er drohte mit einer erneuten Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, sollte die Ampel auch 2024 eine Notlage beschließen und die Schuldenbremse aussetzen wollen. "Wir haben kein Vertrauen", sagte er. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Mit uns gibt es keine Veränderung an der Schuldenbremse".

Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Katharina Dröge, sieht dennoch Chancen, innerhalb der Union Verbündete bei dem Vorhaben zu finden, die Schuldenbremse zu reformieren. "Es gibt jetzt viele Ministerpräsidenten der Union, die signalisiert haben, dass sie sich solch eine Reform vorstellen können, und dann sollten wir miteinander darüber sprechen, ob wir hier nicht zu einer Lösung kommen können", sagte sie im ZDF.