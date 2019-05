27. Mai 2019, 17:56 Uhr Regierungskrise Österreichs Parlament stürzt Kurz

Per Misstrauensvotum ist in Österreich die Übergangsregierung von Sebastian Kurz (ÖVP) gestürzt worden.

Damit steht das Land zehn Tage nach Veröffentlichung des Strache-Videos ohne Regierung da.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll in den kommenden Tagen eine neue Übergangsregierung berufen, für September sind Neuwahlen geplant.

Von Leila Al-Serori

In Österreich ist die Übergangsregierung von Sebastian Kurz (ÖVP) mit einem Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Es ist das erste Mal, dass ein solches Votum gegen einen amtierenden Kanzler in Österreich erfolgreich war. Die Sozialdemokraten (SPÖ) hatten den Misstrauensantrag im Parlament am Montag bei einer Sondersitzung eingebracht. Die nötige Mehrheit für die Abberufung der Regierung lieferte die FPÖ, bis vor Kurzem Koalitionspartner von Kurz. Auch die Liste Jetzt stimmte dafür, ÖVP und Neos dagegen.

Damit steht das Land zehn Tage nach Veröffentlichung des Strache-Videos ohne Regierung da. Wer Sebastian Kurz bis zu den geplanten Neuwahlen im September nachfolgen wird, ist noch offen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll in den kommenden Tagen eine neue Übergangsregierung berufen.

Dem Misstrauensantrag ging eine aufgeladene stundenlange Debatte im Parlament voraus. "Herr Bundeskanzler, Sie und Ihre ÖVP-Regierung genießen das Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten nicht", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. "Verantwortung heißt nicht, aus dem Staatsamt heraus Wahlkampf zu führen. Staatsämter sind keine Wahlkampfbüros." Das Vorgehen des Kanzlers sei ein "schamloser, zügelloser und verantwortungsloser Griff nach der Macht". Mit Blick auf den ÖVP-Chef stellte Rendi-Wagner fest: "Die Macht geht aber vom Volk aus und nicht von Ihnen." Die SPÖ will bis zur geplanten Neuwahl im September eine reine Expertenregierung.

Sebastian Kurz kritisierte die SPÖ dafür, den Misstrauensantrag vom Kanzler auf das gesamte Kabinett ausgeweitet zu haben. "Jetzt auch noch die ganze Regierung stürzen zu wollen, wenige Monate vor einer Wahl, das ist etwas, das kann, glaube ich, niemand in diesem Land nachvollziehen." Das sei eine Reaktion auf das Wahlergebnis vom Sonntag, so der Kanzler. Die ÖVP liegt bei den Europawahlen auf Platz eins, weit vor der SPÖ.

Herbert Kickl, bis vor Kurzem noch FPÖ-Innenminister, feuerte in Richtung Kurz: "Sie sagen, es tue Ihnen leid, dass diese Koalition zerbrochen ist. Das glaube ich nicht. Ihnen tut leid, dass Ihre Machtüberlegungen nicht aufgegangen sind."

Der Misstrauensantrag und die Abberufung des Kanzlers sind der vorläufige Höhepunkt in einer Regierungskrise, die am 17. Mai mit dem Skandal-Video von Ibiza ihren Anfang nahm. Der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist in den Aufnahmen beim Gespräch über möglicherweise illegale Geschäfte und Parteispenden zu sehen. Auf die Veröffentlichung der Videoausschnitte durch Spiegel und Süddeutsche Zeitung folgten der Rücktritt des Vizekanzlers von allen politischen Ämtern und das Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition.