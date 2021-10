Sebastian Kurz legt sein Amt als Kanzler Österreichs nieder und reagiert damit auf die Ermittlungen gegen ihn und sein Team wegen Untreue und Beihilfe zur Bestechlichkeit. Er wolle mit diesem Schritt Chaos verhindern und Stabilität gewährleisten, erklärte der ÖVP-Politiker in einem Statement am Samstagabend. Er werde Fraktionschef im Parlament und habe Außenminister Alexander Schallenberg als Nachfolger für das Kanzleramt vorgeschlagen, sagte Kurz.

"Mein Land ist mir wichtiger als meine Person", sagte Kurz wiederholt. "Was es jetzt braucht sind stabile Verhältnisse." Er gilt als Verdächtiger in einem Korruptionsfall um angeblich gekaufte Medienberichterstattung.

Noch am Freitag hatte Kurz trotz der Vorwürfe und Rücktrittsforderungen unbeirrt an seinem Amt festgehalten. Er und seine Partei seien "handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig", hatte er am Freitagabend in einem kurzfristig angekündigten Statement im Kanzleramt gesagt.

Gegen Kurz und enge Mitglieder seines Teams ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Untreue. Der Vorgang hatte eine Regierungskrise ausgelöst. Die Grünen als Koalitionspartner halten den Regierungschef inzwischen für nicht mehr amtsfähig und haben Sondierungen mit anderen Parteien gestartet.

