Susann E. ist die Frau von André E. Er wurde im Jahr 2018 als Unterstützer des Terrortrios, das sich "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) nannte, zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er war der engste Freund des Trios, das zehn Menschen getötet, drei Bombenanschläge verübt und 15 Raubüberfälle begangen hat. Das Trio, das aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos bestand, tauchte 1998 ab; im September 2000 begann die Mordserie.

Susann E. habe spätestens Anfang 2007 gewusst, "dass die Mitglieder des NSU unter falschen Identitäten im Untergrund lebten und zu diesem Zeitpunkt bereits rassistisch motivierte Morde sowie einige Banküberfälle begangen hatten", so die Erkenntnisse des Generalbundesanwalts, der inzwischen eine Pressemitteilung zur Anklage veröffentlicht hat. Mehrmals habe Susann E. Zschäpe ihre Krankenkassenkarte gegeben, damit diese zum Arzt gehen konnte - oder ihre Personalien zur Verfügung gestellt, um Zschäpe eine Bahncard zu beschaffen. Zudem habe sie Zschäpe und Böhnhardt Ende Oktober 2011 zu einem Termin gefahren, um ein Wohnmobil zu mieten. Dieses verwendete der NSU bei seinem letzten Raubüberfall in Eisenach am 4. November 2011, nach dem er schließlich aufflog. Mundlos und Böhnhardt nahmen sich das Leben, Zschäpe stellte sich nach einigen Tagen der Polizei und kam vor Gericht.

"Nach neueren Erkenntnissen" habe sich der Tatverdacht gegen Susann E. weiter erhärtet, teilt der Generalbundesanwalt mit. Sie sei weiter auf freiem Fuß. Ihr Mann ist inzwischen nach eigenem Bekunden kein Neonazi mehr, hat sich ins Familienleben zurückgezogen und sich beim Aussteigerprogramm Sachsen angemeldet.