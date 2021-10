Von Kassian Stroh

Deutschlands an Einwohnern größtes Bundesland soll an diesem Mittwoch einen neuen Regierungschef bekommen. Die Koalition aus CDU und FDP will den bisherigen Landesverkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger von Armin Laschet (beide CDU) wählen. Am Mittag kommt der Landtag zu einer Sondersitzung zusammen. Da die Koalition im Parlament nur eine Stimme Mehrheit hat, wird die Abstimmung mit einer gewissen Spannung erwartet.

Laschet war als Kanzlerkandidat der Union zur Bundestagswahl angetreten und hatte unabhängig von deren Ausgang eine Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen. Seit der konstituierenden Sitzung des Bundestags am Dienstag ist er Abgeordneter in Berlin; als Ministerpräsident ist der CDU-Chef deshalb zurückgetreten. Wüst war bereits am Samstag zum neuen Landesvorsitzenden der CDU in Nordrhein-Westfalen gewählt worden - auch hier als Nachfolger Laschets.

Der 46-Jährige soll die CDU als Spitzenkandidat in die für seine Partei so wichtige Landtagswahl im kommenden Mai führen. Seit 2005 sitzt der Jurist im Landtag, in den Jahren 2006 bis 2010 war er Generalsekretär der Landes-CDU, 2017 machte ihn Laschet zu seinem Verkehrsminister.

In seiner Abschiedsrede vor dem Plenum ließ Laschet seinen politischen Werdegang in Nordrhein-Westfalen und die drei Regierungswechsel seit 2005 Revue passieren - diese seien ein Beleg für das "Auf und Ab im persönlichen Leben", aber auch im politischen. Er sei froh darum, dass der Strukturwandel im Land, insbesondere das Ende des Steinkohleabbaus "sozialverträglich" gelungen sei, sagte Laschet. Und er legte den Landespolitikern ans Herz, sich besonders um die Integration von Zuwanderern und die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Belgien, Luxemburg und Niederlande zu kümmern.

Im ersten Wahlgang braucht Wüst die absolute Mehrheit und damit alle 100 Stimmen der Koalition aus CDU und FDP, um zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Insgesamt hat der Düsseldorfer Landtag 199 Abgeordnete - die Koalitionsmehrheit ist also denkbar knapp. Nach Angaben der Fraktionen waren am Mittwoch alle 72 CDU-Abgeordneten und alle 28 FDP-Abgeordneten anwesend. Sollte Wüst im ersten Durchgang scheitern, würde ein zweiter Wahlgang angesetzt. In diesem reicht eine einfache Mehrheit: Wüst bräuchte also einfach nur mehr Jastimmen als Neinstimmen. CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen hatte am Montag erklärt, er sei zu 100 Prozent sicher, dass alle Stimmen der Koalitionsfraktionen zusammenkämen.

Auch der Oppositionsführer geht davon aus, dass die Regierungsmehrheit steht. "Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Weder SPD noch Grüne oder AfD wollen Wüst mitwählen. Die AfD-Fraktion verstehe sich nicht als Wüsts "Steigbügelhalter", sagte ihr Fraktionschef Markus Wagner.

Laschet hatte sein Amt am Montag formal niedergelegt. Laut der nordrhein-westfälischen Verfassung kann ein Mitglied der Landesregierung nicht zugleich Mitglied des Bundestages sein. Mit dem Zusammentritt des Bundestages endete daher am Dienstag auch Laschets geschäftsführende Amtsführung. Vorübergehend übernahm sein Stellvertreter, Familienminister Joachim Stamp (FDP), die Leitung der Regierungsgeschäfte. Als Landtagsabgeordneter kann und möchte Laschet Wüst am Mittwoch noch mitwählen. Für wohl nur kurze Zeit wird Laschet Abgeordneter im Landtag und im Bundestag sein.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa