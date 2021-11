Notruf in Not

Am Donnerstagmorgen fielen in vielen Bundesländern die Notruf-Nummern 110 und 112 aus. Ein Cyberangriff? Nein, die Deutsche Telekom.

Von Markus Balser, Jannis Brühl und Benedikt Müller-Arnold, Berlin

Es klang nach einem gut organisierten Cyberangriff. In weiten Teilen Deutschlands fielen am Donnerstagmorgen die Notrufnummern 110 und 112 aus. Als erstes ging im Notfallnetz von Polizei und Feuerwehr ab 4.30 Uhr in Nordrhein-Westfalen nichts mehr. Dann fielen Netze unter anderem auch in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen aus. Bis 5.40 Uhr waren viele Leitstellen nicht erreichbar. Doch der Grund für den Ausfall war keine fremde Macht. Eine Panne im Netz der Telekom hatte die Probleme ausgelöst.