7. August 2019, 07:25 Uhr Nordsyrien US-Verteidigungsminister warnt Türkei vor Militäroffensive

Erdoğans neuerliche Forderungen nach einer Militärinitiative in Nordsyrien platzen in Verhandlungen zwischen den USA und der Türkei.

Die Türkei droht mit einem Einmasch in Norsyrien, um die Kurdenmiliz YPG zurückzudrängen.

Die YPG ist ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen den IS.

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Türkei eindringlich vor einer Militäroffensive in Nordsyrien gewarnt. Ein solches Vorgehen wäre "inakzeptabel" und die USA seien bereit, einen "einseitigen Einmarsch" zu verhindern, der die US-Verbündeten in Syrien gefährden würde, sagte Esper. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte zuvor erneut mit einer Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG gedroht. Vor türkischen Botschaftern sagte er am Dienstag in Ankara: "Es ist unsere höchste Priorität, den Terror-Sumpf in Nordsyrien auszutrocknen." Der Prozess, der mit zwei vorherigen türkischen Offensiven in Nordsyrien begonnen habe, werde "sehr bald" in eine "neue Phase" gehen.

Erdoğan erneuerte seine Drohung während am Montag und Dienstag türkische und amerikanische Militärvertreter in Ankara über eine Lösung verhandelten. Die Türkei droht mit dem Einmarsch in Nordsyrien, um die YPG zurückzudrängen. Diese ist ein wichtiger Partner der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Türkei hingegen betrachtet die Kurdenmiliz selbst als Terrororganisation.

Die nun von Erdoğan geforderte Militäroffensive würde Gebiete östlich des Euphrats umfassen, wo Hunderte US-Soldaten stationiert sind. Es könnte also zu einer Konfrontation zwischen zwei Nato-Partnern kommen. Ankara fordert einen 30 bis 40 Kilometer breiten Sicherheitsstreifen östlich des Euphrat entlang der syrischen Grenze zur Türkei. Dies würde fast das gesamte Gebiet umfassen, das derzeit von den syrisch-kurdischen Kämpfern der Volksvertretungseinheit kontrolliert wird. Dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar zufolge verlangt die Türkei außerdem, dass die YPG ihre Waffen abgibt und die vorgeschlagene Pufferzone verlässt.

In den bisherigen Verhandlungen konnte man sich aber weder darauf einigen, wie groß die Zone sein soll, noch wer sie kontrolliert. Die Türkei beansprucht diese Rolle für ihr Militär und will sich nicht mit den USA koordinieren. "Wenn wir keinen gemeinsamen Punkt mit den USA erreichen, dann werden wir die Sicherheitszone allein einrichten müssen", sagte Hulusi Akar nach türkischen Angaben seinem US-Amtskollegen Mark Esper. Der Pentagonchef seinerseits betonte vor Journalisten, die USA würden "einseitige Einfälle" verhindern, die "den gemeinsamen Interessen der USA, Türkei und den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) bezüglich Nordsyrien" zuwiderliefen.

Erdoğan droht bereits seit Herbst vergangenen Jahres mit einer solchen Militäroffensive. Im Dezember kündigte er eine Offensive "binnen weniger Tage" an, sah dann nach einem Gespräch mit Trump aber von einer Offensive ab. Die jetzt von der Türkei geforderte Militäroffensive wäre die dritte Operation dieser Art gegen die mit den USA verbündeten syrischen Kämpfer innerhalb von vier Jahren. Die Türkei war schon zweimal auf syrisches Gebiet vorgerückt, beide Male westlich des Euphrat.

Eine breit angelegte türkische Operation würde wahrscheinlich neue Fluchtbewegungen auslösen. Tausende Menschen in Nordsyrien könnten Schutz in von den SDF kontrollierten Gebieten weiter südlich suchen. Ankara hofft, dass ein Teil der 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei in ihre Heimat zurückkehren würden, sollte die Türkei die Gebiete sichern können.