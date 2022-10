Das südkoreanische Militär wird seine Zusammenarbeit mit den USA und Japan verstärken, einschließlich der Stationierung "strategischer US-Mittel". Diese Ankündigung Südkoreas kommt, nachdem Nordkorea unter Kim Jong-un am Sonntag zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert hat.

Diese Raketentests, die gegen die Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verstoßen, werden die Sanktionen gegen Nordkorea verschärfen, das öffentliche Wohlergehen verschlechtern und das Regime "sehr instabil" machen, erklärt der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas nach einer Dringlichkeitssitzung, in der Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol informiert wurde.

Die nordkoreanischen Raketen wurden zwischen 1.48 Uhr und 1.58 Uhr Ortszeit vom Gebiet Munchon in der Provinz Kangwon aus gestartet, teilt das Generalstabsamt in einer E-Mail mit. In den vergangenen zwei Wochen hat die Volksrepublik unter der Führung von Kim Jong-un bereits acht weitere Raketen gestartet. Die Flugzeugträgergruppe USS Ronald Reagan machte eine Wende, nachdem eine dieser Raketen über Japan geflogen war. Die Gruppe kehrte in die Gewässer vor der koreanischen Halbinsel zurück und hielt am Donnerstag gemeinsam mit Seestreitkräften aus Japan und Südkorea Übungen zur Raketenabwehr ab. Die Vorfälle erinnern an den Herbst 2017, als Kim Jong-uns Regime sein größtes Sperrfeuer an Langstreckenraketen abgefeuert und eine Atombombe gezündet hat, was neue UN-Sanktionen auslöste.

Die nun am Sonntag abgefeuerten Raketen flogen etwa 350 Kilometer weit und erreichten eine Höhe von 90 Kilometern bei einer Spitzengeschwindigkeit von Mach 5, heißt es in der Erklärung. Die südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, so General Kim Seung-kyum und General Paul LaCamera, Befehlshaber des südkoreanisch-amerikanischen Combined Forces Command, in der Erklärung.

Pjöngjang erklärte am Montag (Ortszeit), dass seine taktische Nukleareinheit vom 25. September bis zum 9. Oktober Übungen abgehalten habe, um die Abschreckungs- und Gegenangriffsfähigkeiten des Landes zu überprüfen und eine ernste Warnung an seine Feinde zu senden. Der nordkoreanische Staatschef habe die Übungen geleitet und sagt laut der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA, dass er keine Notwendigkeit sehe, Gespräche zu führen. Kims Jong-uns Regime hatte am Wochenende die Anwesenheit der Flugzeugträgergruppe als "äußerst besorgniserregend" bezeichnet und erklärt, die nordkoreanischen Streitkräfte nähmen die Stationierung ernst. Nordkorea ist seit Jahrzehnten gegen gemeinsame Militärübungen Südkoreas und der USA, die es als Vorspiel für eine Invasion bezeichnet. Die jüngsten Raketentests Nordkoreas waren Kim Jong-un zufolge eine Reaktion darauf, dass die USA mit der Flugzeugträgergruppe USS Ronald Reagan nukleares Arsenal in die Region gebracht haben.

Die Flugzeugträgergruppe war bereits Ende September in dem Gebiet gewesen, etwa zu der Zeit, als US-Vizepräsidentin Kamala Harris Japan und Südkorea besuchte. Während ihres Besuchs in der entmilitarisierten Zone, die die beiden koreanischen Staaten trennt, warnte Harris Nordkorea vor einer Verschärfung der Spannungen und forderte Kim Jong-un auf, zu den ins Stocken geratenen Gesprächen über eine atomare Abrüstung zurückzukehren.