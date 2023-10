Ampel-Koalition und Union demonstrieren im Bundestag Einigkeit. Bundeskanzler Scholz macht mit seiner Regierungserklärung im Bundestag klar, wo er Deutschlands Platz nach den Terrorangriffen der Hamas sieht: "fest an der Seite Israels". Deutschland habe auch bei den Verhandlungen über verschleppte Geiseln seine Hilfe angeboten. CDU und CSU stellen sich hinter Scholz, nur von Seiten der AfD kommen Misstöne. Zum Artikel (SZ Plus)

Evakuierungsflüge sind gestartet. Die Lufthansa hat damit begonnen, deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger aus Israel nach Deutschland zu bringen. Die Nachfrage nach den Flügen ist enorm. Betroffene kritisieren, dass die Telefonhotline stundenlang überlastet war. Zum Artikel

Deutschland überlässt Israel zwei Kampfdrohnen. Verteidigungsminister Pistorius (SPD) will Israel zwei Heron-TP-Kampfdrohnen zur Verfügung stellen. Es gehe um Drohnen, die in Israel stehen und die Deutschland von Israel geleast hat. Man werde außerdem mit Personal für die Krisenunterstützung und Sanitätsmaterial helfen. Pistorius kündigt zudem an, Deutschland werde künftig 35 000 Soldatinnen und Soldaten in sehr hoher Bereitschaft halten. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

CSU und Freie Wähler beginnen Koalitionsverhandlungen. Trotz schlechter Stimmung und wechselseitiger Vorwürfe haben sich die beiden Parteien nach den Landtagswahlen in Bayern auf einen Fahrplan für Koalitionsverhandlungen geeinigt. Das angekündigte Ziel ist eine Einigung binnen zweieinhalb Wochen. Dann trifft sich zum ersten Mal der neu gewählte Landtag. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Der Frauenanteil im bayerischen Landtag ist jämmerlich gering (SZ Plus)

Zahl der Pendler in Deutschland steigt weiter. Etwa 20,3 Millionen Beschäftigte in Deutschland arbeiten nicht in der Kommune, in der sie wohnen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Pendler um rund 700 000 an. Besonders die Gruppe der Menschen, die mehr als 30 Kilometer zur Arbeit fahren, wächst. Zum Artikel

Bernie Ecclestone in Betrugsverfahren zu Bewährungsstrafe verurteilt. Der frühere Formel-1-Chef soll Auslandsvermögen bei der Steuer falsch angegeben haben. Weil der 92-Jährige seine Schuld überraschend eingesteht und 755 Millionen Euro nachzahlt, sieht das Gericht von einer Haftstrafe ab. In der Vergangenheit hatte Ecclestone die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages