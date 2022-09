Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kommt am Bahnhof in Kiew an.

Von Tobias Bug

Was heute wichtig ist

Baerbock zum zweiten Mal nach Kriegsbeginn in Kiew. Sie wolle mit der Reise zeigen, "dass wir der Ukraine weiter beistehen, so lange es nötig ist", sagt sie bei ihrer Ankunft. Im Gebiet Charkiw rückt die ukrainische Armee weiter vor. Der Wiederaufbau des Landes könnte laut Weltbank fast 350 Milliarden Dollar kosten. Zum Liveblog

Die CDU gibt sich eine Frauenquote. Die CDU stimmt nach einer hitzigen Debatte für eine Frauenquote in ihren Gremien. Parteichef Merz kann erleichtert sein - denn fast hätten junge, weibliche Delegierte seinen Plan noch gekippt. Zum Artikel

"Ich glaube nicht, dass die Menschen mit Angst über die Wiesn gehen". Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat immer wieder daran gezweifelt, ob es richtig war, die Wiesn dieses Jahr stattfinden zu lassen. Ein Gespräch über die Infektionsgefahr dort, den Energieverbrauch und die Reaktion der Wirte auf seinen Vorschlag, den Bierpreis mal nicht zu erhöhen. Zum Artikel (SZ Plus)

Streit in der EU wegen Energiekrise. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betont bislang lieber die Chancen der Gaskrise und verweist auf den Ausbau grüner Energie. Ratspräsident Michel wirft ihr nun vor, Bürger und Firmen im Stich zu lassen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Filmfestspiele in Venedig: Kann der lang erwartete Spielfilm "Blonde" über Marilyn Monroe ihre letzten Geheimnisse lüften? (SZ Plus)

Fußball-Bundesliga: Augsburg besiegt heimschwache Bremer

Alles zum Tode der Queen

Die Briten empfangen Charles wohlwollend. Offiziell ausgerufen als König wird er erst am Samstagvormittag, aber mit dem Tod seiner Mutter ist Charles automatisch zum neuen Regenten und Staatsoberhaupt geworden. Es gab Zeiten, in denen hätten die Briten ihn nie als ihren König akzeptiert. Lange her, offenbar lang genug. Das Land begrüßt ihn nun mit offenen Armen als King Charles III. Aber das muss nicht so bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Proklamation des Königs am Mittag. Am Vormittag tagt der Kronrat, der den neuen König offiziell ausrufen wird - gekrönt ist er damit aber noch nicht. Anschließend trifft Charles III. die neue Premierministerin Liz Truss und ihr Kabinett. Zum Liveblog

Was der Tod der Queen für Liz Truss bedeutet. Gerade erst hatte die Queen sie zur neuen Premierministerin ernannt. Nun fällt Liz Truss in den Tagen der Trauer eine zentrale Rolle zu. In einer schwierigen politischen Lage kommt ihr das gelegen. Als neue Premierministerin, die viele Briten noch gar nicht so richtig kennen, hat sie nun die Gelegenheit, sich selbst ein neues Image zu verpassen. Zum Artikel (SZ Plus)