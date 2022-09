Von Christian Zaschke

Kein Mitglied der britischen Royals kichert so gern und so oft in der Öffentlichkeit wie Camilla, Ehefrau des neuen Königs Charles III. Das ist eine grundsätzlich sympathische Eigenschaft, aber manchmal führt sie zu Verstimmungen. Im Jahr 2017, bei einem Besuch in Kanada, kriegte sich Camilla während einer Gesangsvorführung einer Gruppe von Inuit gar nicht mehr ein. Und natürlich ist es ansteckend, wenn jemand durchgehend kichert, also kicherte Charles bald mit. Dem Paar wurde daraufhin vorgeworfen, es habe sich "kulturell unsensibel" verhalten. Das stimmte schon ein bisschen. Aber lustig war's halt auch.

Eine Zeit lang galt Camilla als meistgehasste Frau des Landes, weil viele Briten sie dafür verantwortlich machten, dass die Ehe von Charles und dessen erster Frau Diana gescheitert war. Von Diana war sie einmal als "Rottweiler" bezeichnet worden. Zudem hatte Diana öffentlich von einer "dritten Person in der Ehe" gesprochen, und es war klar, dass sie damit Camilla meinte. Diese wurde daraufhin von den Boulevardmedien verfolgt und erhielt körbeweise Hassbriefe. Dennoch hielt sie an ihrer Beziehung zu Charles fest.

Die beiden hatten sich bereits 1971 kennengelernt und einander gleich sympathisch gefunden. Ihre Biografin Penny Junor schreibt: "Charles liebte es, dass Camilla mit den Augen ebenso lachte wie mit dem Mund, und dass sie über die gleichen albernen Dinge lachen konnte wie er selbst." Die beiden begannen eine Beziehung, die allerdings nicht von langer Dauer war. Zum einen hielten Teile des Hofes Camilla für nicht adlig genug. Zum anderen verliebte diese sich Hals über Kopf in Andrew Parker Bowles, einen Offizier und Schwerenöter.

Camilla Rosemary Shand wurde am 17. Juli 1947 in London geboren und wuchs auf dem Land in East Sussex auf. Ihre Eltern Rosalind and Bruce gehörten zur Upper Class, Camilla verlebte eine sorgenfreie Kindheit. Der Biografin Junor zufolge hatte sie keine Ambitionen in der Schule, verspürte keinerlei Drang zum Reisen und hielt von der Idee, eine Universität zu besuchen, absolut nichts. Alles, was sie gewollt habe, sei ein Ehemann aus der Upper Class gewesen, der ihr ein schönes Leben auf dem Land mit Kindern, Pferden und Hunden ermögliche.

In Andrew Parker Bowles hatte sie diesen Mann 1973 gefunden. Sie heiratete ihn, obwohl Charles sie angefleht hatte, die Hochzeit abzusagen. Parker Bowles war allerdings ein derart notorischer Fremdgänger, dass die Ehe bald nur noch auf dem Papier bestand. Charles und Camilla näherten sich einander wieder an, erst als Freunde, dann als Liebespaar.

Nach dem Tod von Diana im Jahr 1997 ließen sie einige Jahre verstreichen, in denen Camilla sehr allmählich auch öffentlich die Frau an der Seite von Charles wurde. Im April 2005 heirateten sie schließlich in Windsor Castle. Seither stand die Frage im Raum, ob Camilla damit eines Tages Königin sein würde. Die Antwort lautet nun: nicht ganz.

Camilla setzt sich gegen häuslichen Missbrauch und sexuelle Gewalt ein

Sie wird den Titel einer "Queen Consort" tragen, was bedeutet, dass sie die Gemahlin des Königs ist. Das ist weniger als der Titel Queen, aber es ist mehr als der Titel Princess Consort, der auch für sie im Gespräch war. Charles hatte sich gegen anfängliche Widerstände im Palast dafür eingesetzt, dass Camilla zur Queen Consort wird, und zuletzt hatte auch Queen Elizabeth diesem Wunsch zugestimmt.

Camilla engagiert sich für mehr als 90 wohltätige Organisationen, sie setzt sich zum Beispiel gegen häuslichen Missbrauch und sexuelle Gewalt ein. Die Frau, die so gerne kichert, kann auch sehr ernst sein. In ihrer neuen Rolle als Ehefrau des Staatsoberhaupts wird man diese ernstere Seite vermutlich öfter sehen. Doch wer weiß? Ebenso gut ist es auch möglich, dass mit Camilla ein Hauch von heiterem Unernst in Buckingham Palace einzieht.