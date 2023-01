Von Nadja Lissok

Die Räumung von Lützerath geht weiter. In dem von Klimaaktivisten besetzten Ort im Braunkohlegebiet setzt die Polizei die Räumung an diesem Donnerstag voraussichtlich fort. Die eigentliche Herausforderung seien die sieben Gebäude auf dem Gelände, sagt Aachens Polizeipräsident. Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer nannte das Vorgehen der Polizei "absolut unverständlich". Habeck sieht den Vorgang als "Schlussstrich" unter die Braunkohleverstromung. Zum Artikel

EXKLUSIV Grüne attackieren Verkehrsminister Wissing. Angesichts der schlechten Klimabilanz im Verkehrssektor will die grüne Bundestagsfraktion im Streit mit der FDP in die Offensive gehen und selbst Vorschläge für schnell wirkende Klimamaßnahmen präsentieren. Nach SZ-Informationen wird der Fraktionsvorstand bei einem Treffen am Donnerstag ein Papier mit dem Titel "Starter-Paket für mehr Klimaschutz im Verkehrssektor" verabschieden. Die Grünen fordern Reformen bei Pendlerpauschale und Nahverkehr, außerdem wollen sie das Dienstwagenprivileg abschaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere vertrauliche Dokumente in Verbindung mit Biden entdeckt. NBC News und CNN berichten, dass Berater des US-Präsidenten noch mehr Regierungsdokumente entdeckt haben. Ein erster Fund aus dem vergangenen November ist bereits Anfang der Woche öffentlich geworden. Die Situation ist für Biden politisch äußerst heikel, denn auch sein Vorgänger Trump zeigte einen laxen Umgang mit geheimen Unterlagen. Zum Artikel

Spektakuläres Comeback von Platini? Nach dem Aus des französischen Fußballchefs wird der frühere Uefa-Boss Michel Platini in Stellung gebracht. Das wäre das wohl spektakulärste Comeback in der jüngeren Geschichte der Sportpolitik - und könnte für seinen Kontrahenten, den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino, extrem gefährlich werden. Zum Artikel

Baerbock reist nach Äthiopien. Die Außenministerinnen von Deutschland und Frankreich treten am Donnerstag einen zweitägigen Besuch in dem ostafrikanischen Land an. Dabei wollen sich Annalena Baerbock und Catherine Colonnna ein Bild von der aktuellen Lage nach dem vereinbarten Waffenstillstand zwischen der Regierung und den Rebellen der Provinz Tigray machen. Dorthin wird Baerbock nicht reisen, die äthiopische Regierung schottet die Region ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Britischer Gitarrist Jeff Beck ist tot. Der mehrfache Grammy-Preisträger starb am Dienstag unerwartet, nachdem er sich eine bakterielle Meningitis zugezogen hatte. Seine Karriere umspannte 60 Jahre, noch vergangenen Sommer veröffentlichte er ein Album. "Niemand hat Gitarre gespielt wie Jeff", twitterte Kiss-Gitarrist Gene Simmons. Zum Artikel

Vergewaltigung in Regensburg - Verdächtiger nach zwei Jahren gefasst. Spürhunde, DNA-Tests, Recherchen bei Waffenhändlern: Die Polizei fahndete aufwendig nach einem Mann, der eine Studentin missbraucht haben soll. Schließlich spürten ihn die Ermittler auf. Zum Artikel

Model Tatjana Patitz ist tot. Wie ihre Agentur bestätigt, ist die Deutsche im Alter von 56 Jahren gestorben. In den neunziger Jahren zählte sie neben Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Linda Evangelista zu den sogenannten Supermodels. Zum Artikel

Selenskij dementiert die Einnahme von Soledar als russische Propaganda. Die Ukraine widerspricht einer russischen Erfolgsmeldung: Die Kleinstadt im Donbass ist nach Angaben des Generalstabs in Kiew immer noch schwer umkämpft. Mit einem Vorstoß zur Lieferung von Leopard-Panzern erhöht die polnische Regierung den Druck auf Deutschland. Zum Live-Blog

Bundeswehr bereitet "Patriot"-Lieferung vor. Deutschland beginnt noch diesen Monat, ukrainische Soldaten für das Flugabwehrsystem zu schulen. Die Luftwaffe soll drei Staffeln nach Polen verlegen und eine Staffel an die Ukraine abgeben. Zum Artikel (SZ Plus)

