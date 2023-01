Von Mike Szymanski, Berlin

In der Bundeswehr sind die Vorbereitungen dafür angelaufen, die Ukraine und Polen mit Flugabwehrsystemen vom Typ Patriot aus dem Bestand der Luftwaffe zu versorgen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht es um drei Patriot-Staffeln, die die Bundeswehr an die Ostflanke der Nato nach Polen verlegen will, sowie um ein System, das an die Ukraine abgegeben werden soll. Noch im Januar soll die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Patriot-System in Deutschland beginnen. Es kann Flugzeuge, Marschflugkörper, Drohnen oder Raketen auch in größerer Entfernung abwehren.

Auch Schützenpanzer wie der "Marder" werden geliefert

Die Feuereinheit aus Deutschland ist Teil neuer Waffenlieferungen an die Ukraine, auf die sich die USA und Deutschland verständigt haben. Auch die USA wollen die Ukraine mit dem Flugabwehrsystem unterstützen. Dem Pentagon zufolge sollen etwa 100 ukrainische Soldaten von kommender Woche an auf einer Militärbasis in Oklahoma am Patriot-System ausgebildet werde. Die neuen Waffenlieferungen umfassen zudem Schützenpanzer, darunter 40 Exemplare des Marders aus Deutschland. Frankreich will Kiew zusätzlich Spähpanzer liefern.

Nach Polen sollen drei Patriot-Systeme aus Deutschland verlegt werden. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte dem Nachbarland Unterstützung zugesagt, nachdem es im November zu einem Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet gekommen war.

Nach früheren Angaben des polnischen Verteidigungsministeriums sollen die deutschen Flugabwehrsysteme im Südosten des Landes stationiert werden. Dort befindet sich in der Kleinstadt Zamość wichtige Eisenbahninfrastruktur, die für die Versorgung der Ukraine aus den Nato-Staaten von Bedeutung ist.