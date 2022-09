SZ am Morgen

Ein ukrainischer Soldat inspiziert mit einem Metalldetektor ein Massengrab in der kürzlich zurückeroberten Stadt Izium, in dem ukrainische Soldaten begraben sind, die während der Kämpfe gegen die Russen zu Beginn des Krieges getötet wurden.

Was wichtig ist und wird.

Von Leopold Zaak

Krieg in der Ukraine

Selenskij: Massengrab in zurückeroberter Stadt gefunden. Nach dem Abzug russischer Truppen aus dem Gebiet Charkiw entdecken die Ukrainer Polizeiangaben zufolge mehr als 440 Leichen in der Stadt Isjum. Einige Menschen seien erschossen worden, andere durch Luftschläge oder Minenexplosionen ums Leben gekommen. Die USA sagen der Ukraine weitere Militärhilfen im Umfang von 600 Millionen Dollar zu. Zum Liveblog

Russland und China haben eine grenzenlose Freundschaft mit Limits. Beim Treffen zwischen Putin und Xi betonen die Staatschefs ihre enge Bindung. Aber Geld und Waffen will China dem Nachbarn nicht geben, auch mit Rücksicht auf den Westen und mögliche Sanktionen. Denn der Zugang zum westlichen Markt ist für China wirtschaftlich deutlich wichtiger als der zum russischen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Bundesregierung stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung. Damit soll der Betrieb der Raffinierien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg gesichert werden. Deutschlands Stadtwerke rechnen im kommenden Jahr mit erheblich höheren Preisen. Man erwarte eine Zunahme von um die 60 Prozent. Zum Liveblog

MEINUNG In der Krise braucht es schnelle Einigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften

EU will Wirtschaftsprüfer stärker regulieren. Wirtschaftsprüfer sollen Bilanzen prüfen, gleichzeitig dürfen sie die Unternehmen auch beraten. Das war nicht nur bei Wirecard problematisch. 2023 soll es eines Gesetzvorschlag geben, der das unmöglich machen soll. Zum Artikel

Biden pocht auf Verbot von Sturmgewehren. Von 1994 bis 2004 waren die Waffen in den USA bereits verboten, dann lief die Regelung aus. Biden möchte sie nun wieder einführen. Bei einem Gipfel gegen Hasskriminalität in Washington verurteilt der Präsident die Auswirkungen von durch Hass geschürter extremistischer Gewalt auf die Demokratie. Zum Artikel

PRO UND CONTRA Die erste Wiesn in der Corona-Ära beginnt morgen. Zwei Sichtweisen auf das größte Volksfest der Welt. Zum Artikel (SZ Plus)

Länder wehren sich gegen Corona-Regeln an Schulen. Schüler sollen sich von Oktober an nach einer Covid-Infektion und selbst bei einem Verdacht freitesten müssen - anders als alle anderen Bevölkerungsgruppen. Der Entwurf des Infektionsschutzgesetzes von Gesundheitsminister Lauterbach sei eine "Katastrophe für Schülerinnen und Schüler", sagt die schleswig-holsteinische Kultusministerien Prien. Mehrere Länder erwägen, am Freitag im Bundesrat ihre Zustimung zu verweigern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Urteil zu Tankstellenmord in Idar-Oberstein

Bester Dinge

Wenn Sachen lachen. Japanische Forscher haben einen Roboter trainiert, im richtigen Moment zu lachen - und das auch noch im richtigen Maß. Gar nicht so leicht, wie man bei Kylian Mbappé sehen konnte. Zum Artikel