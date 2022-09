Von Silke Bigalke und Florian J. Müller, Moskau, Berlin

Wladimir Putin hat nicht mehr viele Verbündete auf der Welt. Der chinesische Machthaber Xi Jinping ist einer der letzten, der ihm seit - oder trotz - des Kriegs in der Ukraine noch die Treue hält. Und so ist Putin an diesem Donnerstag voll des Lobs für die "Freundschaft" zwischen beiden Ländern, als er Xi erstmals seit ihrem Treffen bei den Olympischen Winterspielen in Peking wiedersieht. Seitdem sei "viel passiert", sagte Putin laut der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti in kaum verhohlener Anspielung auf seinen Feldzug gegen die Ukraine. "Wir schätzen die ausgewogene Haltung unserer chinesischen Freunde in der Ukraine-Krise", sagte er. Er verstehe jedoch auch Xis "diesbezügliche Fragen und Bedenken".

Das klingt anders als noch im Februar. In Peking versprachen Putin und Xi einander "grenzenlose" Freundschaft, eine Zusammenarbeit ohne "verbotene Bereiche". Sie wollten damit auch ein Zeichen an den Westen senden, denn schon damals provozierten beide wachsenden Ärger mit der Nato, Putin wegen der Ukraine, Xi Jinping wegen Taiwan.

An den ganz großen Konfliktlinien hat sich seither nichts geändert. Trotzdem sehen sich die beiden Herrscher im usbekischen Samarkand beim Treffen der Shanghai-Organisation unter sehr veränderten Bedingungen wieder. Denn nur drei Wochen nach seinen Freundschaftsbekundungen in Peking stellte Putin die Beziehung zu Xi Jinping auf die Probe: Er schickte Soldaten in die Ukraine, begann einen Krieg in Europa. Wie viel Putin dem chinesischen Präsidenten zuvor von diesen Plänen erzählt hatte, wissen nur die beiden. Sicher aber waren weder Putin noch Xi Jinping darauf eingestellt, dass die Kämpfe so lange dauern, derart blutig ausfallen würden.

Seither verändert der Krieg die Beziehung der beiden Staaten: Einerseits verstärkt er ihre Bindung, weil Putins Russland wirtschaftlich, aber auch politisch immer abhängiger von Peking wird. Das gilt vor allem jetzt, nachdem das russische Militär schwere Rückschläge hinnehmen musste. Andererseits legen die Kämpfe offen, dass China sich nicht auf Gedeih und Verderb für den Partner einsetzen will. Was wird nun aus dieser Zusammenarbeit ohne Limits, die sie sich versprochen hatten?

Chinas Handelsumfang mit den USA ist deutlich höher als mit Russland

"Da gibt es schon Grenzen", sagt Roderick Kefferpütz, Experte für China und Russland beim Thinktank Merics in Berlin. China gebe Russland im Konflikt mit dem Westen zwar rhetorische Rückendeckung. Dies habe sich über die Zeit auch verstärkt. Das zeigte etwa der Besuch von Chinas protokollarischer Nummer drei vergangene Woche in Russland: Der Spitzenfunktionär Li Zhanshu sagte dort vor russischen Abgeordneten, dass Peking die Notwendigkeit von Putins Handeln in der Ukraine "unterstützt". Die russische Seite - auch das ist bezeichnend - kommunizierte diese Unterstützung sehr viel großzügiger als Peking. Li habe den russischen Abgeordneten versichert, hieß es in der Mitteilung der Duma, dass China die Bedrohung der russischen Sicherheit durch die USA und ihre Nato-Partner anerkenne. Es verstehe "völlig die Notwenigkeit aller Maßnahmen", die Russland ergriffen habe.

Das klang fast so, als hätte der Kreml die Rede des chinesischen Gastes geschrieben. Die Chinesen allerdings gaben sich nach dem Besuch von Li Zhanshu wesentlich schmallippiger, in den Staatsmedien wurde kaum darüber berichtet. Xi Jinping hat Putins Feldzug weder öffentlich kritisiert noch ihn gutgeheißen.

Der chinesische Präsident tut dem Kreml den Gefallen, dessen Krieg im Sinne der russischen Propaganda nicht "Krieg" zu nennen. Doch Putin das zu geben, was er am dringendsten bräuchte - Geld und Waffen - , davor schreckt China zurück. Peking habe Angst, ins "Kreuzfeuer" der westlichen Sanktionen gegen Russland zu geraten, sagt Kefferpütz.

Auch was die Wirtschaftsbeziehungen angeht, war Moskau schon immer der schwächere und damit abhängigere der beiden Partner. Denn der Zugang zum westlichen Markt ist für China wirtschaftlich deutlich wichtiger als der russische. So machte der Außenhandel mit Russland vergangenes Jahr nur 2,4 Prozent von Chinas gesamtem Außenhandel aus, der mit den USA aber 12,5 Prozent. Während Russland somit für China nur auf Rang 15 der wichtigsten Handelspartner kam, ist China für Russland mit 16 Prozent Anteil am Außenhandel wichtigster Partner.

Seit dem 24. Februar hat sich dieses Ungleichgewicht vergrößert. Vereinfacht gesagt hofft Putin nicht nur darauf, dass die Chinesen ihm das abkaufen, was der Westen wegen der Sanktionen nun nur noch in geringerem Umfang aus Russland importieren möchte, vor allem Öl und Erdgas. Er ist außerdem darauf angewiesen, dass China ihm verkauft, was er aus den USA und Europa nicht mehr bekommt, vor allem Hightech-Produkte wie Mikrochips.

Handys von Apple und Samsung sind aus Russlands Regalen verdrängt

Bisher hat China bis zu einem gewissen Punkt geholfen, auch weil es sich für das Land gelohnt hat. In den ersten acht Monaten dieses Jahres ist der Warenhandel zwischen China und Russland um ein Drittel auf knapp 120 Milliarden Dollar gestiegen. Im gesamten vergangenen Jahr waren es rund 150 Milliarden Dollar, auch das schon ein Rekordwert. Chinesische Handyhersteller wie Xiaomi haben Apple und Samsung aus den russischen Regalen verdrängt, Autos aus chinesischer Produktion fahren zunehmend auf Russlands Straßen. Einer Merics-Analyse zufolge verkaufen chinesische Firmen über verschlungene Pfade auch weiterhin wichtige Güter wie Computerchips an Russland, wobei sie stark darauf achten, den westlichen Sanktionen keine Zielscheibe zu bieten. Kefferpütz zufolge sind Waffenlieferungen jedoch eine "rote Linie", die China nicht überschreiten würde.

Wichtigstes Handelsgut sind ohnehin Energieträger wie Kohle und Gas. Wie Kefferpütz betont, nutzt China die Tatsache, dass Russland sein Gas und Öl nicht mehr so einfach nach Europa schicken kann, um satte Rabatte auszuhandeln. Neuerdings wird der Gashandel zwischen den beiden Ländern auch in chinesischer Währung abgewickelt, was Pekings Ambitionen nützt, den Yuan als globale Währung zu etablieren. Allerdings kann China die europäische Energienachfrage nicht komplett ersetzen, da es an Infrastruktur zwischen den Nachbarländern fehlt. Die Verhandlungen zu einer neuen Pipeline namens "Kraft Sibiriens 2" kommen zwar voran, doch bis sie gebaut ist und in Betrieb gehen kann, wird es noch Jahre dauern.

Putin hat kürzlich bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok durchblicken lassen, dass es ihm nicht schnell genug gehe: "Unsere chinesischen Freunde sind harte Verhandler", sagte er dort, als es um die Pipeline und die Mongolei als Transitland ging. Schob dann aber nach, dass China alles in allem doch ein "verlässlicher Partner" sei. Russland hat Kefferpütz zufolge auch kein Interesse daran, sich zu stark an China zu binden. "Russland will Chinas Unterstützung, aber nicht zu jedem Preis."