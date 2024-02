USA fliegen Vergeltungsschläge in Syrien und im Irak. Die USA reagieren damit auf einen Drohnenangriff, bei dem drei US-Soldaten getötet wurden. Unter anderem seien Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager beschossen worden, die von iranischen Revolutionsgarden (IRGC) und mit ihnen verbundenen Milizen genutzt würden. Mit den Militärschlägen erhöht sich die Gefahr einer Ausweitung des Konfliktes in der Region. Zum Artikel (SZ Plus)

Baerbock warnt Israel vor Militäroffensive in Rafah. Der Zeitung Times of Israel zufolge beabsichtigt die israelische Armee, ihre Kämpfe gegen die Hamas auf die Grenzstadt Rafah auszuweiten. Ein solcher Angriff sei nicht zu rechtfertigen, sagte Außenministerin Baerbock dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zum Liveblog

Youtube-Video: Komiker Kaya Yanar analysiert den Nahostkonflikt: Jetzt aber mal "die Wahrheit" (SZ Plus)

Interview mit israelischer Bestsellerautorin: "Diese Live-Tonaufnahmen waren der reinste Horror" (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

100 000 Menschen zu Großdemo vor dem Bundestag erwartet. Das Bündnis "Hand in Hand" ruft für diesen Samstag dazu auf, eine Menschenkette als symbolische Brandmauer gegen Rechtsextremismus zu bilden. An vielen anderen Orten in Deutschland wird an diesem Wochenende ebenfalls demonstriert. Für Samstag und Sonntag sind mehr als 150 Kundgebungen angemeldet. Zum Artikel

Überblick mit Karten: Wo der Protest weitergeht (SZ Plus)

Wie nachhaltig und wirksam werden die Demonstrationen sein? (SZ Plus)

Protest ist nicht genug. Warum es sich lohnt, einer Partei beizutreten und mitzuhelfen, das Land wirklich zu verändern (SZ Plus)

Bayern: Wie eng kooperieren AfD und die rechtsextreme "Identitäre Bewegung"? (SZ Plus)

Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines streiken erneut. Die Gewerkschaft streitet für einen Erst-Tarifvertrag bei der vor zweieinhalb Jahren gegründeten Fluggesellschaft, die in Frankfurt und München operiert. Passagiere von Discover Airlines müssen am Sonntag und Montag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Zum Artikel

Das Flugzeug hebt nicht ab, weil gestreikt wird? Welche Rechte Passagiere bei Annullierungen und Verspätungen haben

AfD, Werteunion und BSW bei Sicherheitskonferenz nicht erwünscht. Die Vertreter des Bündnisses Sahra Wagenknecht seien nicht als solche in den Bundestag gewählt worden, sondern als Vertreter der Partei Die Linke, argumentiert Siko-Chef Heusgen. Rechtsextremen Parteien wolle er nicht den roten Teppich ausrollen. Den Regierungen von Russland und Irans wirft Heusgen mangelnde Gesprächsbereitschaft vor. Zum Artikel

Klage gegen Russland weitgehend zugelassen. Der Internationale Gerichtshof wird ein Hauptverfahren eröffnen. Die Ukraine hatte vor zwei Jahren eine Klage im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg eingereicht. Im Kern der Klage geht es um die Rechtfertigung Russlands für seinen Überfall: Moskau hatte die Invasion damit begründet, dass Millionen Menschen in der Ostukraine vor einem Völkermord geschützt werden müssten. Zum Liveblog

BVB patzt in Heidenheim. Nach drei Siegen in Folge kommt der stark ersatzgeschwächte BVB am Freitagabend nur zu einem 0:0 bei Aufsteiger Heidenheim und muss im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer hinnehmen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Versuchter Wahlbetrug: Prozess gegen ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump beginnt später als zunächst geplant

Fastnacht in Franken: Söder macht den Reichskanzler: Zum Schaulaufen in Veitshöchheim erscheint er als Otto von Bismarck

Olympia 2026: IOC erzürnt über Baupläne für Eiskanal in Cortina