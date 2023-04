Was am Osterwochenende wichtig war.

Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

China probt die Blockade Taiwans. Nach einem dreitägigen Flottenmanöver rings um den Inselstaat ruft der Westen zu Besonnenheit auf. Frankreichs Präsident Macron will Europa aus der "Mitläufer"-Rolle befreien. Zum Artikel

MEINUNG Nach seinem Besuch in China beschwört Macron eine autonome EU (SZ Plus)

Mutmaßliche US-Geheimpapiere zum Krieg in der Ukraine im Netz. Schon seit Wochen kursieren in sozialen Netzwerken offensichtlich geheime Dokumente von US-Stellen zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Washington untersucht den Fall. Unklar ist weiter, woher die Dokumente stammen. Zum Artikel

EU hat keinen Überblick über eingefrorene Milliardenvermögen. Mehr als ein Jahr nach ihrem ersten Sanktionspaket weiß die Europäische Union noch immer nicht, wo genau die eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank liegen. Auch Oligarchen haben ihren Besitz hinter Strohfirmen versteckt. Zum Artikel

Experten warnen vor zunehmendem Wassernotstand in Deutschland. Trinkwasser gab es in Deutschland bisher in ausreichenden Mengen und guter Qualität. Doch nun warnen Experten vor steigendem Bedarf und lokalen Dürren. Außerdem filtert die bisherige Klärtechnik bestimmte Stoffe der Pharmaindustrie nicht heraus, die so in Flüsse und Seen gelangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Letzter Chefankläger der Nürnberger Prozesse ist tot. Nicht nur sein Alter machte Benjamin Ferencz zu einem "Jahrhundertzeugen". Der gebürtige Rumäne hat in Harvard Jura studiert und gilt als Vorkämpfer für das Völkerrecht. Jetzt ist er mit 103 Jahren gestorben. Zum Artikel

Kimmich: Der Bayern-Motor läuft auf Hochtouren. Kein Spieler verkörpert die beim FC Bayern ersehnten Tugenden so sehr wie Joshua Kimmich. Sein ungewöhnlicher Ausbruch beim 1:0-Sieg in Freiburg lässt vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City Rückschlüsse auf die Stimmung im Team zu. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war