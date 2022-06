Nachrichten am 12. Juni 2022

SZ am Abend

Wirtschaftsminister Robert Habeck will Gewinne der Mineralölindustrie schneller abschöpfen können.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Stefan Braun

Alles zum Krieg in der Ukraine

Scholz wird mit Macron nach Kiew reisen: Eine Entscheidung zu den EU-Beitrittsperspektiven der Ukraine könnte schon bald fallen - und der lange geforderte Besuch in der ukrainischen Hauptstadt kann ein Fingerzeig sein, was da kommen wird. Zum Artikel

Noch Hunderte von Zivilisten im Azot-Chemiewerk: Die Anlage bei Sjewjerodonezk steht noch unter ukrainischer Kontrolle. Erste Marder könnten an die Ukraine ausgeliefert werden. Russland will Urteile des Gerichts für Menschenrechte nicht beachten. Zum Liveblog

Kriegsblockade: Ein Problem für die Welt: Mit dem Nachtzug reist Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in die Nähe von Kiew, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Er erlebt Bauern, die nicht mehr wissen wohin - mit ihrer Ernte. Zum Artikel

Mit dem Nachtzug reist Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in die Nähe von Kiew, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Er erlebt Bauern, die nicht mehr wissen wohin - mit ihrer Ernte. Zum Artikel IT-Experten aus Russland - Das Dilemma der deutschen Wirtschaft: Seit Jahren beschäftigen deutsche Unternehmen Tausende IT-Fachleute in Russland. Viele werden nun wegen des Krieges nach Deutschland und an andere Standorte geholt. Das ist sinnvoll, aber auch riskant. Zum Artikel

Putins Propagandist: Russlands Außenminister Lawrow muss eine Politik vertreten, die er immer seltener mitgestaltet. Wie viel wusste er über Putins Pläne in der Ukraine? Darüber wird genauso spekuliert wie über die Frage, ob Lawrow jemals selbst an die diplomatische Lösung geglaubt hat, die er über Monate beschwor (SZ Plus). Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Habeck will schärferes Kartellrecht gegen Mineralölfirmen: Angesichts der Spritpreise werden Rufe nach einem Vorgehen gegen die Mineralölkonzerne immer lauter. Einem Medienbericht zufolge plant Wirtschaftsminister Habeck nun Gesetzesänderungen. Zum Artikel

Scholz möchte den Westbalkan doch noch in die EU holen: Der Bundeskanzler will einen "neuen Anlauf" nehmen - und läuft bei seiner Reise durch Kosovo, Serbien, Nordmazedonien und Bulgarien zumindest einmal mit Anlauf gegen die Wand. Zum Artikel

Karriere einer Lüge: Im März verbreitet sich ein Video auf Tiktok, in dem eine Frau behauptet, ein russischsprachiger 16-Jähriger sei von ukrainischen Flüchtlingen totgeprügelt worden. Eine Falschmeldung - und ihre Geschichte. (SZ Plus). Zum Artikel

Macron und die "Zwillinge der Angst": Bisher konnte der französische Präsident mit einer bequemen Mehrheit im Parlament regieren. Jetzt aber muss er mit Sorge auf die Wahl blicken. Und dabei schadet ihm auch ein Schulbesuch der Polizei. Zum Artikel

Das hat heute viele Leser interessiert

Royale dahoam: Frisch gewaschen und geschniegelt sind Harry und Meghan zum Jubiläum der Queen erschienen - aber das makellose Outfit hat nicht viel genützt.(SZ Plus). Zum Artikel

Putins Propagandist: Russlands Außenminister Sergey Lawrow muss eine Politik vertreten, die er immer seltener mitgestaltet. Einfluss auf den Präsidenten haben inzwischen andere.Zum Artikel

Dieser Weg wird kein leichter sein: 107 Schüler und Lehrer aus Ludwigshafen verzweifeln an Österreichs Bergen und müssen mit Helikoptern gerettet werden. Die Route haben sie aus dem Internet. Sind Online-Tipps also unseriös? Oder die Nutzer nur zu naiv?(SZ Plus). Zum Artikel

Zu guter Letzt

Zumindest die Hunde freut's: Auch ein Jahr nach den Olympischen Spielen in Tokio fehlt eine Idee, wie das Nationalstadion genutzt werden soll. Manche wundern sich, andere ärgern sich, wieder andere freuen sich über den Platz. Zum Artikel