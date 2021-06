Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Joshua Beer

Nachrichten kompakt

Russland warnt britischen Zerstörer angeblich mit Bomben. Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau war er unweit der Krim in russische Hoheitsgewässer eingedrungen, in London stellt man das ganz anders dar. Hintergrund ist offenbar ein umstrittenes Großmanöver. Zum Artikel

GDL beschließt Streikmaßnahmen. Von kommender Woche an sind Zugausfälle bei der Deutschen Bahn möglich - mit Folgen für Millionen Pendler und Reisende. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat keine Einigung mit den Arbeitgebern erzielen können. GDL-Chef Weselsky will am Donnerstag Details zu Umfang und Terminen der "Arbeitskampfmaßnahmen" nennen. Zum Artikel

"Dieses ungarische Gesetz ist eine Schande". Mit scharfen Worten geißelt EU-Kommissionschefin von der Leyen Diskriminierung durch die Regierung in Budapest. Das Gesetz verstoße gegen fundamentale Rechte der Europäischen Union, indem es die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Die Einflussmöglichkeiten Brüssels sind beschränkt. Der Fall zeigt, wie tief Europa gespalten ist. Zum Artikel (SZ Plus)

EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn: Regenbogenfähnchen treffen auf ungarische Hooligans. Auf dem Weg zum Stadion wollen Aktivisten und Unterstützer der Münchner LGBTIQ-Szene 10 000 Fähnchen in Regenbogenfarben an die Fans verteilen. Auch die rund 2000 erwarteten ungarischen Fans, unter ihnen etwa 200 Hooligans, werden dort vorbeikommen. Eine Gruppe der als gewaltbereit geltenden "Carpathian Brigade" traf bereits ein. Newsblog zum EM-Spiel in München

Nord Stream 2 stört die Harmonie. US-Außenminister Antony Blinken besucht Berlin und eigentlich soll die wiederbelebte Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland zelebriert werden. Doch die Gas-Pipeline ist ein ungelöstes Problem. Zum Artikel

Belarus testet die Grenzen aus. Litauen wirft dem Lukaschenko-Regime vor, illegal Migranten ins Nachbarland zu schicken - als Revanche für Sanktionen. Das Verhältnis zwischen beiden Staaten ist generell schlecht. Litauen ist das Zentrum des Widerstands gegen Minsk und beherbergt belarussische Oppositionelle. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Die Jugend ist der größte Verlierer der Gegenwart. In der Pandemie haben Kinder und Jugendliche auf besondere Weise gelitten und zurückstecken müssen. Schulausfall, soziale Verarmung, Kindesmissbrauch. Die Frage lautet nicht, warum ein paar Frustrierte unter den Jungen sich danebenbenehmen, sondern: Warum jetzt erst? Zum Artikel (SZ Plus)

Meinung zu Impfungen: Und jetzt alle Kinder? (SZ Plus)

Union will normalen Unterricht auch im neuen Schuljahr. Nach der Aufregung um die Äußerungen des Gesundheitsministers Jens Spahn, der Wechselunterricht auch im Herbst in den Raum gestellt hatte, will die Unionsfraktion das Ruder rumreißen: Sie "erwarte", dass die Bundesregierung mit den Ländern dafür arbeite, regulären Unterricht für alle Schüler zu sichern, heißt es in einem Positionspapier. Zum Artikel

Strengere Vorschriften für private Schnelltest-Zentren. Vor dem Hintergrund einiger Berichte über Missstände und Missbrauch bei privaten Testzentren verschärft das Bundeskabinett die Auflagen für private Schnelltest-Zentren. Zu den aktuellen Entwicklungen in Deutschland

Entwicklung in Bayern: Zeugnisfeiern ohne Testpflicht und pauschale Teilnehmergrenze

Das hat heute viele interessiert

Das Ende der Minijobs bringt bessere Stellen. Forscher schlagen vor, dass Geringverdiener generell weniger Abgaben zahlen. Statt 450-Euro-Jobs könnten dann 165 000 sozialversicherte Arbeitsplätze entstehen. Zum Artikel

Was die Stimme über einen Menschen verrät. Den ersten Eindruck prägt nicht nur das Aussehen, sondern auch die Tonlage des Gegenübers, sagen Psychologen. Sie sagen auch: Die Stimme kann Aufschluss geben über Selbstbewusstsein, Spontaneität und Sexualverhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Wo es in München heute bunt wird. Das Stadion in München leuchtet zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn nicht in Regenbogenfarben, aber anderswo wird das der Fall sein. Was ist geplant? Wer entscheidet, wie die Arena auszusehen hat? Und in wie vielen Farben kann sie leuchten? Zum Artikel (Q&A)

Zu guter Letzt

Nachtschicht im Wald. Anders als vermutet wachsen Bäume vor allem während der Nacht statt tagsüber. Was bedeutet das für die Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder? Zum Artikel