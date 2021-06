Noch ist die deutsche Abwehr nur für ein paar Momente in den Mittelpunkt der Diskussionen gerückt - dabei könnte sie über den weiteren Verlauf des Turniers entscheiden. Selten ist der DFB in der Defensive mit einer derart aparten Gewürzmischung angetreten.

Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

Die deutsche Abwehr hat in den ersten beiden Vorrundenspielen noch nicht viel zur großen Debatte beigetragen. Sie lieferte aber bereits einige spektakuläre Momente und ein paar Hinweise, dass sie durchaus noch in den Mittelpunkt der Diskussion rücken und für den Verlauf des Turniers von entscheidender Bedeutung werden könnte. Bei den erfolgreichen Turnieren haben sich deutsche Mannschaften immer durch defensive Berechenbarkeit ausgezeichnet. Während der WM 1974 bildete die Kombination Katsche Schwarzenbeck und Franz Beckenbauer ein verlässliches Fundament, 1990 wurden Jürgen Kohler und Klaus Augenthaler zum symbiotischen Duett, 2014 in Brasilien sorgte die berühmte Ochsenabwehr mit Jérome Boateng, Per Mertesacker, Mats Hummels, Benedikt Höwedes weltweit für Entzücken und Entsetzen. Was von der aktuellen deutschen Abwehrreihe zu halten ist, weiß man nach zwei Turnierspielen noch nicht so genau - angesichts einiger entzückender und entsetzender Momente, bei denen sich Lichter und Irrlichter abwechselten. Es gab beeindruckende Sequenzen, aber auch Überraschungseier, Anflüge von Sekundenschlaf und durchgehende Gäule.

Was auffällt an der deutschen Abwehr, ist ihre Diversität. Nicht weil der eine in Freiburg (Matthias Ginter), der andere in Bergisch-Gladbach (Mats Hummels), der dritte in Berlin (Antonio Rüdiger) und der vierte in Frankfurt/Main (Niklas Süle) geboren wurde - sondern weil sie als fußballerische Kombination eine wilde Gewürzmischung darstellen. Die spannende Frage ist, ob sich die Qualitäten und Temperamente der Spieler im Turnier komplementär ergänzen und ein harmonisches Ganzes ergeben - oder ob sie sich gegenseitig das Leben schwer machen.

Die nächste Kostprobe folgt nun beim Spiel gegen Ungarn. Welches Potential und welche Risiken und Nebenwirkungen in der Reihe verborgen sind, ist schwer einzuschätzen. Die SZ versucht es trotzdem mal.

Matthias Ginter

Der Transfermarkt ruht nie, immer steht irgendein Superstar mit acht Fantastilliarden Followern im Schaufenster. Bei der aktuellen EM ist ein gewisser matzeginter28 im Begriff, Neymar und Mbappé aus dem Vordergrund des Schaufensters zu rempeln. Dabei geht er, wie es seine Art als Verteidiger ist, mit erlaubter Härte vor. Matzeginter28 hat laut Instagram-Konto 326k Followers. Sein Jugendtrainer Christian Streich gehört bestimmt dazu, ferner halb Freiburg.

Detailansicht öffnen Lufthoheit: Matthias Ginter gegen Cristiano Ronaldo. (Foto: Matthias Schrader/AFP)

Es klingt wie eine steile These, wenn man behauptet, dass Ginter den Sommer-Transfermarkt crasht, aber sie ist nicht frei erfunden. Aufgrund seiner Vertragssituation (Kontrakt bis 2022) in Mönchengladbach ist er eine logische Attraktion auf dem Markt. Ginter könnte im Prinzip in jeder Mannschaft der Welt spielen. Beim FC Barcelona, der angeblich an ihm interessiert ist, in Gladbach oder Freiburg - und auch in der Nationalelf. Ein Fußballbörsenexperte meint, Ginter sei "der typische 3,0-Spieler" im Notenranking des Fachblatts kicker: "Mal 2,5 oder 3,5, aber selten 1,5 oder 4." Die "3" ist dann aber nicht Ausdruck von Durchschnitt, sondern von Verlässlichkeit bei höchsten Ansprüchen. Beruhigend für den Bundestrainer: Ginter ist mit jedem Mitspieler kombinierbar und in jedem Abwehrsystem denkbar.

Viele meinen, Ginter sei ein langweiliger Spieler, aber er ist auf keinen Fall ein biederer Spieler. Gelernt hat er noch in Zeiten, als es schick war, als Verteidiger körperlos die Bälle abzulaufen, Zweikämpfe galten als notwendiges Übel für Kerls, die nicht kicken können. Ginter sei inzwischen "aber viel robuster geworden", sagt Gladbachs Manager Max Eberl, er habe gelernt, "intensiver und härter zu verteidigen". Okay, damit kann er jetzt eigentlich alles. Flanken kann er ja auch (wie beim aberkannten Tor von Gosens gegen Portugal), offensive Kopfbälle sowieso, und ein DFB-Tor des Jahres steht auch in seinem Trophäenschrank. Ginter schoss es 2019 mit der Hacke, als wäre er Neymar und Mbappé.

Auch der private Matze ist auf hohem Niveau wettbewerbsfähig: Er isst gern Schnitzel, und er postet auf Instagram "besonders süße Texte und Herzchen", so die Zeitschrift Cosmopolitan, mehr sogar als seine Frau Christina.

Mats Hummels

Als er 2019 auf Weisung von Jogi Löw die Nationalelf verlassen musste, galt er als Führungsspieler, der nach dem Geschmack mancher Mitspieler mitunter ein bisschen zu viel führte. Unter anderem wurde ihm Eitelkeit am Ball vorgeworfen und ein Drang, besser aussehen zu wollen als die anderen. In den sozialen Medien postete er hier und da das falsche Smiley zur falschen Zeit.

Jetzt kann man den Eindruck haben, Mats Hummels sei ein Nationalspieler mit selbstverordneten Bewährungsauflagen. Er führt allenfalls unauffällig, verzichtet auf große Gesten, doziert nicht in Interviews. Emojis? Keine.

Detailansicht öffnen Kein strafbarer Verstoß gegen Bewährungsauflagen: Mats Hummels trifft gegen Frankreich ins eigene Tor. (Foto: MIS/imago)

In der bisher nicht straffällig gewordenen Abwehrreihe sorgte Hummels für ein paar Momente, die seine Bewährungsauflagen hätten verletzen können: Er schoss ein Eigentor gegen Frankreich und verursachte durch eine Grätsche beinahe einen Elfmeter samt Platzverweis. Seine Verteidiger würden ihn aber vor jeder gerechten Jury entlasten können: Beim Eigentor wurde er Opfer einer Fehlerkette, und seine Grätsche war kühn und gekonnt - Mbappé hatte ihn bereits abgehängt und traute sich nach der kunstvollen Aktion nicht mal richtig, Elfmeter zu fordern.

Bisher hat Hummels' Reaktivierung zumindest einen gefühlten Mehrwert erbracht. Er besitzt ein besseres Aufbauspiel und mehr Ausstrahlung als seine beiden Nebenleute, er ist immer noch in der Lage, der wilden Gewürzmischung eine elegante Note hinzuzufügen. Er ist sehr nah dran, seine Wiederaufnahme ins Team zu rechtfertigen.

Während seine Frau Cathy 200 000 Fantastilliarden Follower mehr als Matze Ginter hat, betont Hummels in der öffentlichen Selbstdarstellung sein Glück als junger Familienvater - auch wenn er in der Abwehr eher der Opa ist. Aber Opas sind wichtig!

Antonio Rüdiger

Leute mit erwiesenem Fußballverstand hätten vor ein paar Jahren ausgeschlossen, dass Antonio Rüdiger einmal Stammspieler der Nationalelf werden würde. Er galt als faszinierender Athlet mit den modernen Attributen Antrittsschnelligkeit, Zweikampf- und Kopfballstärke. Aber er galt auch als unberechenbar und immer gut für einen unerwarteten Ausritt quer durch die Prärie, bei dem es ihn selbst aus dem Sattel wirft. Als einst beim FC Bayern der Sportdirektor Matthias Sammer anbot, das Abwehrtalent aus Stuttgart zu holen, lehnte Pep Guardiola vehement ab ("Stop Rudeger!").

Detailansicht öffnen Auf Tuchfühlung: Antonio Rüdiger mit Paul Pogba. (Foto: Matthias Hangst/dpa)

Laut eigener Aussagen brachten ihm italienische Lehrmeister wie Antonio Conte und Maurizio Sarri auf seinen Auslandsstationen in Rom und London strategisches Bewusstsein und taktische Vernunft bei. Sein aktueller Trainer Thomas Tuchel, der ihn seit den frühen Stuttgarter Tagen verfolgt, staunt über die Verlässlichkeit des früher zu Überreaktionen neigenden Verteidigers. So zog Rüdiger als Gewinner der Champions League im Triumphzug ins Tiroler Trainingslager der Nationalelf ein. Seine kicker-Note im Finale: 1.5

In den ersten beiden Turnierspielen wurden aber plötzlich wieder ein paar alte Marotten erkennbar. Aufsehen erregte seine rätselhafte Annäherung an den französischen Starspieler Paul Pogba. "Er hat an mir geknabbert", protestierte Pogba. Rüdiger dementierte nicht. Auch im Spiel gegen Portugal gab es Szenen am Rande der Vernunft, die ihm seine italienischen Trainer nicht hätten durchgehen lassen. Zur überschießenden Emotion gehört aber auch, dass er dem Team Leidenschaft und Siegeswillen vermittelt.

Patrick Vieira, ehemaliger französischer Defensivkünstler, sagte in einem Interview gerade über den Fußballer Rüdiger, er sei taktisch "nicht der Klügste". Jogi Löw hat das immer schon anders gesehen, er fördert den Verteidiger seit Jahren. Das Potential hat er schon vor den italienischen Kollegen erkannt. Er hat seitdem viel Geduld bewiesen, und die wird er vielleicht auch jetzt noch brauchen: Ob die deutsche Dreierkette höchsten Turnier-Ansprüchen genügt, das liegt auch und ganz besonders an Rüdigers emotionaler Disziplin.

Niklas Süle

Über Niklas Süle heißt es in Fachkreisen, er habe "das komplette Paket": Er könne Gegner ablaufen, besitze ein starkes Stellungsspiel, einen guten Kopfball, saubere Technik. Schnell ist er auch, manche halten ihn sogar für den schnellsten Schrank der Welt. Andere meinen, der Schrank sei manchmal vielleicht ein bisschen voll.

Süle war die gedachte 1-A-Lösung nach Hummels' Verabschiedung, aber dann stoppte ihn ein Kreuzbandriss. Ganz praktisch wäre, wenn Rüdiger von seiner gelegentlich überschießenden Wettkampfemotion etwas an Süle abgeben könnte. Der wiederum dürfte gern etwas von seiner Biergarten-Ruhe an Rüdiger rüberreichen. Im Reservisten-Ranking der Verteidiger liegt Süle knapp vor Emre Can und deutlich vor Robin Koch. Der glänzte bisher vor allem als Kameramann der DFB-Boyband.

Detailansicht öffnen Das "komplette Paket": Niklas Süle. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Fazit: Es ist keine Übertreibung von Sensationsreportern, die Abwehr als wilde Gewürzmischung zu bezeichnen. Die Perspektiven dieser Abwehr sind allerdings verlockend, und sollten doch mal ein paar Gäule durchgehen, müsste Manuel Neuer sie halt wieder einfangen.