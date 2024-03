Helfer bergen zwei Leichen nach Brückeneinsturz in Baltimore. Bei den Toten handelt es sich um Bauarbeiter, die auf dem Bauwerk gearbeitet hatten, bevor es von einem Frachter gerammt wurde. Sie wurden aus dem Wrack eines Pickup-Trucks in sieben Metern Tiefe geborgen. Vier weitere Arbeiter werden noch vermisst. Experten haben inzwischen den sogenannten Schiffsdatenschreiber gesichert. Zum Artikel

Langjähriger US-Senator Lieberman ist tot. Der 82-Jährige ist in New York an den Folgen eines Sturzes gestorben. Bekannt wurde er vor allem, als er 2000 zusammen mit Al Gore bei den Präsidentschaftswahlen antrat. Zeitlebens gehörte Liebermann der Partei der Demokraten an, vertrat aber mit zunehmendem Alter zunehmend rechte Ansichten. Zum Artikel

Nach Angriff auf Wasserkraftwerk Dnipro: Umweltschäden in Millionenhöhe vermutet. Durch den Beschuss der größten Anlage in der gesamten Ukraine wurde laut dem Umweltminister das umliegende Ökosystem durch Explosionen und Verbrennungen schwer beschädigt, das Wasser verschmutzt. Eine Gefahr, dass der Damm bricht, besteht nach Angaben des Betreibers nicht. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Davis-Cup-Teamchef kritisiert Entwicklung des Tennis-Wettbewerbs. Die deutschen Gruppengegner im September sind die USA, Chile und die Slowakei, doch die Begegnungen werden in China ausgetragen. "Alle fliegen jetzt kreuz und quer", sagt Bundestrainer Kohlmann. Er spricht außerdem über fehlende Talente im deutschen Männertennis und Ängste, dass das Geld der neuen finanziellen Supermacht Saudi-Arabien den Sport zerstören könnte. Zum Interview (SZ Plus)

Alles zum Krieg in Nahost

Regierung streitet über Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden. Das Kabinett Netanjahu ringt um einen Kompromiss bei der Jahrzehnte alten Ausnahmeregelung. Da es sich nicht einigen kann, bittet es den Obersten Gerichtshof um eine Fristverlängerung und versucht so, Zeit zu gewinnen. Zum Liveblog

Geflüchtete im Süden des Gazastreifens wissen nicht, wohin sie noch sollen. Hunderttausende Menschen sind innerhalb des Küstengebiets vor Israels Armee geflohen. Nun drängen sie sich in Orten wie Chan Yunis und Rafah. Satellitenaufnahmen zeigen, dass sich die Städte drastisch füllen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen