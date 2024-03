Der langjährige US-Senator Joe Lieberman ist gestorben. Wie seine Familie mitteilte, starb er am Mittwoch in New York im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Sturzes. Lieberman saß von 1989 bis 2013 als Demokrat für den Bundesstaat Connecticut im Senat. Nationale Bekanntheit erlangte er 2002, als er zusammen mit Al Gore bei den Präsidentschaftswahlen antrat - als erster jüdischer Kandidat überhaupt. Zwei Jahre später bewarb er sich selbst noch einmal als Kandidat der Demokraten für das Amt des Präsidenten, am Ende jedoch einmal mehr ohne Erfolg.

Joseph Isadore Lieberman wurde am 24. Februar 1942 in Stamford, Connecticut, geboren. Nach einem Abschluss in Yale arbeitete er bis er in die Politik ging für eine Anwaltskanzlei, in seiner Zeit im Senat wurde er dreimal zum Mehrheitsführer gewählt. Während seiner letzten Amtszeit im Senat, die 2007 begann, bewegte sich Lieberman zunehmend nach rechts.

So unterstützte er etwa seinen Freund John McCain, den republikanischen Senator aus Arizona, bei der Präsidentschaftswahl 2008 und bezeichnete den späteren Präsidenten Barack Obama als "zu unerfahren". Mit Donald Trump wiederrum verstand er sich so gut, dass er Gerüchten zufolge von diesem 2017 fast zum Chef des FBI ernannt worden wäre. Auch in Fragen zu Israel war Lieberman häufiger mit Trump einer Meinung als mit seiner eigenen Partei, etwa als es um die Frage ging, ob die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt werden soll.