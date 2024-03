Bei einem Reisebus-Unglück auf der A 9 nahe Leipzig sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es bei dem Unfall mehr als ein Dutzend Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Der Flixbus war am Morgen auf dem Weg von Berlin nach Zürich. An Bord waren nach Angaben des Unternehmens 53 Fahrgäste und zwei Fahrer.

Der Doppelstockbus verunglückte auf gerader Strecke zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz. Das Autobahnkreuz liegt am Flughafen Leipzig/Halle. Die A 9 ist eine wichtige Nord-Süd-Autobahn, die Berlin und München verbindet.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Reisebus aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr ins Gebüsch und stürzte auf die Seite. Nach derzeitigem Stand sei kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen, so die Polizei. Der Busfahrer, der am Steuer saß, sei nicht unter den Todesopfern. Details zum Gesundheitszustand nannte die Polizei nicht.

Mithilfe von Gurten wurde der Bus am Mittag aufgerichtet, um weitere Insassen bergen zu können. Das Geschehen war durch mobile Sichtschutzwände abgezäunt. Die Autobahn wurde zeitweilig komplett gesperrt, in Richtung Berlin am frühen Nachmittag aber wieder freigegeben. In Richtung München bleibt sie vermutlich noch mehrere Stunden gesperrt. Die Bergungsarbeiten könnten noch bis in den Abend andauern, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Krankenhäuser bereiten sich auf Großeinsatz vor

Die Krankenhäuser in der Umgebung wappneten sich kurz nach dem Unfall für einen Großeinsatz. Die Notaufnahme sei alarmiert und es würden Operationssäle sowie Diagnostikräume vorbereitet und vorgehalten, sagte ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses in Leipzig. Zudem habe man bei der Leitstelle angegeben, welche Kapazitäten es bei der Aufnahme von Patienten gibt.

Detailansicht öffnen Einsatzfahrzeuge und Rettungshubschrauber stehen auf der A 9 an der Unfallstelle. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Der Anbieter Flixbus zeigte sich nach dem Unfall schwer betroffen. "Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen", sagte ein Firmensprecher. Man arbeite eng mit den örtlichen Behörden und den Rettungskräften vor Ort zusammen und setze alles daran, die Unfallursache schnell und lückenlos aufzuklären.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach den Hinterbliebenen der Toten sein Beileid aus. Zudem "hoffe ich, dass es den Verletzten schnell wieder besser geht". Schuster dankte den Rettungskräften für ihren professionellen Einsatz. Es sei eine "schwere Lage" gewesen, die "hervorragend gemeistert" worden sei. Er habe in den Gesichtern der Feuerwehrleute gesehen, "wie schwierig diese Szenen waren". Auch Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig äußerte sich. "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und Verletzten", sagte der SPD-Politiker. "Ich danke den vielen Einsatzkräften vor Ort, die schnelle Hilfe leisten."